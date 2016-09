PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid (Horarios y canales de transmisión)

Los 'Colchoneros' ultiman detalles en el estadio Philips de Eindhoven para el choque contra los de Phillipe Cocu, correspondiente a la primer jornada de fase de grupos en la Champions League

El Atlético de Madrid se entrenó esta tarde en el estadio Philips de Eindhoven, donde este martes comenzará la actual edición de la Liga de Campeones contra el PSV, tomó contacto con el terreno de juego y ultimó detalles para el encuentro de la primera jornada del grupo D del torneo europeo.

Después de ganar el sábado en Balaídos al Celta de Vigo (0-4) y ejercitarse el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el equipo tomó este lunes rumbo a Eindhoven, donde ya por la tarde se entrenó sobre el escenario del duelo de mañana, para el que el argentino Diego Simeone ha trasladado a 19 jugadores.

Con las bajas de Miguel Ángel Moyá y Alessio Cerci por lesión y los descartes de Thomas Partey y Sime Vrsaljko, el técnico ha viajado a Holanda con los porteros Jan Oblak y André Moreira; los defensas Juanfran Torres, Stefan Savic, José María Giménez, Lucas Hernández, Diego Godín y Filipe Luis; los medios Yannick Carrasco, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Tiago Mendes, Gabi Fernández, Nicolás Gaitán y Augusto Fernández; y los delanteros Kevin Gameiro, Fernando Torres, Ángel Correa y Antoine Griezmann.

“Las rotaciones no son para contentar”

Diego Simeone reconoció que decir que su equipo está capacitado para ganar el título sería “no ser humilde” y apuntó que las rotaciones se basan “en buscar cómo ganar el partido“, “no son para contentar“.

“Estamos capacitados para competir en este primer partido de Champions. Avanzar a decir si estamos preparados para ganarla sería no ser humilde y mirar más allá de lo que nos invitó siempre el fútbol a mirar, que es el día de hoy“, advirtió en la rueda de prensa oficial del duelo en el estadio Philips de Eindhoven.

No desveló sus intenciones para el once, si hará cambios o apostará por el mismo bloque del pasado sábado, pero sí transmitió su visión sobre las rotaciones. “Nosotros buscamos en todos los partidos intentar poner en campo a la gente que nos puede resolver el encuentro que tenemos por jugar”, recalcó el entrenador.

“Si hay rotaciones o no, circunstanciales de alguna lesión o algún estado físico de desgaste. Después, buscamos siempre en consecuencia de lo que creemos que puede resolver el partido. No creo que en realidad la palabra rotaciones sirva para poner a gente que sólo no está jugando“, continuó.

“Nosotros intentamos, como cuerpo técnico, preparar un plantel para que esté predispuesto para jugar en el momento en que se los llame a causa, según el partido que se juegue, porque no todos los partidos son iguales. Las rotaciones esas que le llaman van basadas en eso, en buscar cómo ganar el partido. No creo que sean rotaciones para contentar, si no viviríamos en un club de amigos y creo que esto no lo es“, explicó.

Mañana espera el PSV, al que el Atlético se enfrentó hace seis meses en los octavos de final de la Liga de Campeones con un 0-0. “Entonces había una situación importante que eran los goles. Acá son sólo puntos, que está claro que son importantísimos, pero entonces los goles tomaban importancia también en el resultado”, repasó.

“El PSV es un equipo difícil, de contragolpe muy complicado, un equipo rápido en la transición de defensa-ataque y con una solidez defensiva muy buena. Tendremos que leer llevar el partido por donde mejor nos conviene y encontrarlo en la forma que nos imaginamos en la previa”, continuó el técnico.

“Tenemos mucha gente importante también que está esperando para entrar y los recambios siempre son importantes ya sea para ir a buscar el partido o para seguir apostando en los espacios que tenemos por delante, caso como entraron Correa o Gameiro. Eso genera entusiasmo y nos preparamos para este partido complicado”, dijo.

“Es un campo muy bonito, con un ambiente ideal (el estadio Philips ya ha agotado sus entradas para el encuentro) y qué mejor que empezar la Champions nuevamente que en este estadio”, añadió Simeone, antes de un duelo importante, pero no decisivo.

A detalle

PSV vs. Atlético Madrid

Estadio: Philips (Eindhoven)

Hora: 11:45 pm Pacífico / 1:45 pm Centro / 2:45 pm Este

TV: ESPN Deportes TV, ESPN3 USA, WatchESPN, Fox Soccer 2GO USA