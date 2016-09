Mariana Seoane está muy dolida por la muerte de Juan Gabriel

La también actriz prefirió no entrar en detalles sobre su sentir tras el fallecimiento del cantante, pues sostuvo que le embarga una gran pena

La muerte de Juan Gabriel fue algo doloroso para Mariana Seoane, quien fue amiga cercana del cantante.

Pero ver que miles de personas esperaron por horas para entrar al homenaje que se le realizó a “El Divo de Juárez” el lunes y martes pasados la puso contenta.

“(El lunes) llegué aquí a las 11 de la noche, ya era muy tarde, estuve unas tres horas aquí y no dejaba de pasar la gente (en Bellas Artes).

“Es increíble, qué belleza que el pueblo lo ame tanto y qué afortunados los que hemos contado con su amistad y su cercanía“, dijo la intérprete en entrevista.

La también actriz prefirió no entrar en detalles sobre su sentir tras el fallecimiento del cantante, el 28 de agosto, pues sostuvo que le embarga una gran pena.

“Cada quien vive su duelo a su manera, he estado súper triste, me ha costado mucho trabajo aceptar que ya no está, la verdad. Tengo un montón de sentimientos encontrados”.

Momentos después que las cenizas de Juan Gabriel salieron del recinto, el martes por la noche, Seoane subió al templete donde actuaban los músicos y bailarines del intérprete para cantar “Cuando Quieras Déjame”.

“(Estaba) súper nerviosa, con ganas de llorar todo el tiempo, pero feliz porque eso es lo que él quería, que le regalemos siempre cantar sus canciones.

“Le encantaba todo el show y ver así (alegre), también por eso no me vestí de negro porque hay que estar como él quería, con colores y él siempre va a vivir con nosotros”, compartió la michoacana.

POR: Fidel Orantes