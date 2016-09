Marchan defensores de bogas gay en México

Las organizaciones participantes exigen defender el Estado Laico y condenan la homofobia

México – Cientos de personas se manifestaron en la Ciudad de México para defender el Estado laico y como respuesta a las marchas desarrolladas este sábado en el país en contra del matrimonio homosexual.

Aferrados a pancartas con lemas como “Todos somos familia”, los manifestantes, convocados por el Frente Orgullo Nacional, partieron de la Plaza Tlaxcoaque hacia el Zócalo capitalino, donde finalizaron su recorrido frente a la Catedral Metropolitana.

Esto apenas un día después de las marchas que se realizaron en un centenar de ciudades del país en contra de la iniciativa del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para reconocer en la Constitución el matrimonio homosexual.

Dichas movilizaciones fueron respaldadas y promovidas -aunque no organizadas- por la Iglesia católica, por lo que desde el Frente Orgullo Nacional consideran que se ha producido una “violación del Estado laico por parte de diferentes líderes religiosos”.

Miles de personas marchan en repudio a matrimonio gay en México

“No tenemos miedo ante la ignorancia de la gente, que no tiene la culpa de que los hayan acarreado líderes religiosos irresponsables que solo buscan la división de un país que no necesita ahora eso”, afirmó a Efe Cristian Galarza, portavoz del Frente, que engloba 60 organizaciones civiles.

Durante la marcha de hoy los manifestantes, en un llamado a que se frenen los “mensajes de odio”, ondearon una multitud de banderas con los colores del arcoíris, y proclamaron consignas como “todas las familias, todos los derechos”.

“Él predicó amor y paz, no odio e ignorancia”, “Los derechos no se votan, se garantizan” y “Cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina” fueron algunas de las frases que pudieron verse en las pancartas durante el recorrido.

En el cartel que sostenía una de las manifestantes se podía leer el texto “Benito Juárez dejó un Estado laico. Eso era bueno y casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, que parodia el eslogan que Peña Nieto popularizó recientemente para promocionar su cuarto informe de Gobierno.

Las asociaciones iniciaron una recogida de firmas para pedir al papa Francisco la “separación definitiva” del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, porque las autoridades eclesiásticas, considera Galarza, han violado el artículo 130 constitucional, que establece que “no pueden realizar ningún tipo de llamado en contra de ninguna ley mexicana”.

El Frente anunció que organizarán otra marcha en la capital para el próximo 24 de septiembre, día en el que las asociaciones contrarias al matrimonio homosexual también tienen programada una gran protesta nacional en las calles de la misma ciudad.

“La idea es precisamente cruzarnos con ellos, no para enfrentarnos violentamente, pero sí para que vean que no tenemos miedo, no importa que acarreen gente”, aseveró el portavoz.

La iniciativa de Peña Nieto actualmente permanece a la espera de ser debatida en el Congreso, y el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió hace unas semanas que no está “entre las prioridades” del próximo periodo legislativo.

El matrimonio homosexual está avalado en México por una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en junio de 2015, de aplicación obligatoria.