Mañana, a votar en Nueva York

Este martes 13 de septiembre, tendremos elecciones primarias en todo Nueva York para decir quiénes serán los candidatos a senadores y asambleístas estatales de nuestros respectivos partidos en la elección general del 8 de noviembre, cuando también elegiremos presidente. O presidenta, si triunfara la demócrata Hillary Clinton.

Desde su fundación, en 1990, nuestra Hispanic Federation se ha esforzado por alentar y facilitar el voto hispano. En los Estados Unidos hay 20 millones de latinos y latinas con derecho al voto –de los que casi dos millones viven en el Estado de Nueva York— pero solamente seis de cada 10 posibles votantes latinos están inscritos como electores, y menos de la mitad vota. En las elecciones primarias, como las de este martes, las tasas son aún más bajas.

Su voto SÍ cuenta

Un motivo del ausentismo electoral es la creencia errónea de que cada voto no logra diferencias. Pero los gobernantes resultan electos por la suma de votos individuales, y muchas elecciones, especialmente locales, se definen por unos pocos votos. Si 50 personas deciden no votar pueden estar condenando a toda su comunidad al gobierno de alguien que no la representara bien.

Una parte importante del trabajo de educación de votantes de la Federación Hispana consiste en convencer a todos esos hispanos e hispanas de que están equivocados.

Por qué hay que votar

Las comunidades con altas tasas de votación suelen tener los mejores caminos, parques, escuelas e infraestructura. Hay una relación directa entre los niveles de votación y la manera en que votan las comunidades y los servicios públicos que reciben. Las comunidades bien representadas en los diversos niveles de gobierno exigen y obtienen más y mejores beneficios y servicios.

Un ejemplo más cercano a nuestra comunidad son los crecientes ataques contra los inmigrantes documentados e indocumentados y el clima de rechazo y a veces odio contra los latinos que se vive en muchas partes del país, que recalcan la importancia de que todos los latinos que podamos votar en las elecciones de este martes lo hagamos.

Y los que aún no estén inscritos como votantes, deberían registrarse para la elección general y presidencial de 9 de noviembre. Y hacerlo lo antes posible, porque el plazo para inscribirse vencerá el 14 de octubre.

Si necesitan asistencia con las primarias de este martes o ayuda con el proceso de inscripción como votantes, no duden en llamar a la línea gratuita y bilingüe de la Hispanic Federation, al 866-HF-AYUDA, ú (866) 432-9832.

También les invito a visitar nuestro sitio Web www.hispanicfederation.org

¡Celebren con nosotros el vigésimo sexto aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation