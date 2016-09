Maluma aclara rumores de supuesto video gay

El cantante Colombiana agradecido con la comunidad gay

Maluma sin duda se ha convertido en un cantante deseado por muchas mujeres, pero también por algunos hombres, y por esto mismo, el reggaetonero manifestó su agradecimiento y respeto a la comunidad gay que lo ha apoyado en su carrera artística:

“No me sorprende [ser el objeto de deseo de muchos hombres]. He tenido oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica, y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión. No soy gay, pero me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre. Yo soy tan cariñoso gracias a los valores que me ha enseñado mi familia“, dijo el colombiano a la revista Shangay.

Que hay que hacer para vivir acá??? 😂😂😂 #PremiosHeat A photo posted by MALUMA (@maluma) on Jun 15, 2016 at 10:23am PDT

A pesar de los rumores que se desataron, respecto a la supuesta homosexualidad de Maluma, él mismo aclara que no es verdad la información que indica que existe un video en el que aparece junto a un hombre teniendo relaciones sexuales:

“Ese tema me da risa. Es ese uno por ciento de personas que te transmite mala energía y que además amenazan tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira. Cómo si ser gay fuera un pecado…”, dijo.