Llevarán al cine la vida del exluchador de la WWE, Chris Benoit

Una nominada al Oscar asume las riendas de la cinta inspirada en la vida personal y profesional del polémico personaje

La controversial historia de un luchador que llegó a la cima de la WWE para luego matar a su familia y luego quitarse la vida estaría llegando al cine de la mano de la directora de una cinta de acción que ha sido nominada al Oscar.

Según publicó la semana pasada la revista Variety, Lexi Alexander aceptó dirigir “Crossface”, sobre la vida de Chris Benoit, excampeón de la WWE, basado en un libreto inspirado en el libro de Matthew Randazzo “Ring of Hell: The Story of Chris Benoit & the Fall of the Pro Wrestling Industry”.

La cinta representaría un regreso al cine para Alexander, también excampeona de karate, que sus últimos proyectos han sido dirigir episodios de televisión, como ha hecho hasta hora para series como Supergirl y Arrow. En el cine dirigió, entre otras, “Punisher: War Zone” y fue nominada al Oscar por el cortometraje “Johnny Flynton.”

“Estaba bastante segura que me quedaría en TV antes de regresar al mundo de las películas, porque el material para TV es mucho mejor, especialmente en drama, pero entonces llegó un proyecto como Crossface”, indicó Alexander. “Una descorazonadora historia de la vida real del lado oscuro de la lucha libre… no pude decirle que no a eso”.

Benoit era un respetado luchador que en verano de 2007 mató a su esposa y a su hijo antes de suicidarse. Tras su muerte se le diagnosticó con Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE), una condición degenerativa causada por numerosos golpes a la cabeza. Su llave más famosa era llamada “Cross face” y daría el título a la potencial película.

No hay una fecha tentativa para la cinta.