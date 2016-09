La Víbora: Ya dejen en paz a Juanga

A nuestra serpiente venenosa no se le escapa nadie de la farándula

Pobrecito Juanga, ni muerto lo dejan descansar en paz. Primero fueron los comentarios nada acertados de Nicolás Alvarado, que entre otras cosas dijo que las lentejuelas del artista eran “jotas” y “nacas” (por cierto, ya le hicieron justicia y “renunció” del cargo de director de Tv UNAM).

Y ahora me vuelven a traer en jabón al divo que porque no es cierto que está muerto, que está de parranda, como dice la canción. Ya saben cómo se las gastan los dizque adivinos y brujos cada vez que estira la pata una celebridad.

Ahora que Juanga dejó este mundo, una pitonisa de la que ni siquiera recuerdo el nombre (no es de las famosas, no se preocupen), dijo que el cantante había fingido su muerte que porque estaba tan enfermo que no quería retirarse de los escenarios y ni que lo vieran morir, ¡háganme el favor!

Y otra: hay reportes de sitios web patito que aseguran que el intérprete está feliz de la vida tomando vacaciones en alguna isla lejana y paradisiaca. Y todavía se atreven a publicar fotos –falsas por supuesto– en donde aparece el artista muy sonriente y disfrutando de lo lindo. ¿Se pueden imaginar esto?

Ojalá estuviera vivo nuestro divo; sería la mejor noticia de la historia. A muchos nos haría felices volver a verlo en los escenarios o en una de esas maravillosas entrevistas apresuradas que solía dar.

Era ocurrente y muy chistoso (cuando quería, claro). Sus restos ya reposan en una de sus casas de Ciudad Juárez, México, así que es hora de dejarlo descansar. Que es lo mismo, a otra cosa, mariposa.

¡Ay, Belinda, cómo te quiero! Esta chiquita no deja de ser la misma boba de siempre. Tiene una capacidad increíble para decir y hacer tonterías que solo la puede superar su archirival, Eiza González (¡híjole, sin querer maté a dos pájaras de un tiro).

Pero bueno, resulta que a la divita española radicada en México no le gusta que vayan a sus conciertos y no canten sus canciones. Por cierto, ¿cuáles? No puedo pensar en más de un dizque éxito.

Y es que un video que se hizo viral en Youtube muestra a la intérprete enojada porque una supuesta fan se la pasó con cara de palo en un concierto que Beli ofreció en Xalapa, Veracruz; al grado en que la artista le dice que si no le gusta el show se puede ir.

Y yo digo lo mismo: ¿qué haces en un espectáculo de una cantantucha que no te gusta? A menos que te lleven encadenado, no debes ir.

Imagínense la tortura de oír a Belinda por más de una hora. ¡Qué pesadilla! Mejor que me lleven al más allá, donde de seguro Juanga está cante y cante y baile y baile entre angelitos y nubecitas, ¿no creen?