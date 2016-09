Karla Souza discriminada en Hollywood por ser latina

La actriz mexicana como la descalificaron en un casting por su nombre

La actriz Karla Souza reveló en una entrevista, que le ha costado trabajo conseguir algún papel en Estados Unidos, debido a la discriminación que aún se vive en dicho país hacia los hispanos. En una ocasión, Karla asistió a un casting, para una importante película y no la pasó nada bien:

“Estaba siendo considerada para una película muy importante [de la misma productora que hizo la película ‘Bajo la misma estrella’] y al productor le gustaba para un papel: ‘Podrías interpretar a esta gringa’, me dijo. Esa noche ni dormí investigando más sobre la historia, leí el guión y para la prueba me preparé con tres ‘coach’ que cobraban 400 dólares por sesión para prepararme de cara a la audición. El día de la prueba la directora de casting les dio a todas las actrices una hora y las dejó repetir tres escenas hasta cuatro veces. A mí me dio diez minutos y me dejó hacer sólo dos escenas. Fue muy grosera. Cuando escuchó mi nombre, automáticamente pensó que no podía hacer el papel de alguien no latino, me descalificó por mi nombre“, dijo Karla a la revista InStyle.

@instylemexico #septemberissue @lorealhair A photo posted by Karla Souza (@karlasouzaofficial) on Aug 30, 2016 at 2:21pm PDT

“La frustración y el enojo fueron indescriptibles. Después de prepararme, de gastar dinero e ilusionarme, mi obstáculo fue que las demás niñas eran estadounidenses y yo no, qué estupidez e ignorancia. Pero el enojo, la humillación y la desesperación e impotencia de no haber hecho una película que hubiera cambiado mi carrera sirvió para que mi trabajo terminara con ese estigma y con la mentalidad mediocre de muchos otros actores”, agregó.

Actualmente, Karla se encuentra trabajando en la serie ´How to Get Away with Murder´, que ha sido un gran éxito en aquél país.