Cómo evitar resultados engañosos en tu prueba de colesterol

Medicamentos, ejercicio y otros factores pueden hacer una gran diferencia en tus cifras

Los resultados de la prueba de colesterol pueden variar tanto como un 10%, dependiendo de qué tan recientemente comiste o bebiste, los medicamentos que tomas y otros problemas de salud que puedas tener. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que los periodos de alto estrés pueden elevar tus niveles de colesterol.

Aquí te decimos qué hacer, y qué evitar, para obtener los resultados más exactos en tu prueba de colesterol.

Pregunta si necesitas ayunar

Es posible que tu médico solo desee revisar tus niveles de colesterol total y colesterol HDL (bueno), los cuales no se ven afectados si comes. Pero si tu médico también desea mirar tus niveles de colesterol LDL (malo) y triglicéridos (un tipo de ácido graso que se encuentra en la sangre), necesitarás ayunar por aproximadamente 12 horas antes, lo cual significa no comer ni beber nada que no sea agua, dice la doctora Nieca Goldberg, M.D., cardióloga y directora del Centro Joan H. Tisch para la Salud de la Mujer en el Centro Médico NYU Langone.

Si tus niveles de colesterol son inusualmente altos o bajos, tu médico debe repetir la prueba unas pocas semanas después. “El estrés puede elevar el colesterol, pero otras condiciones, incluido el cáncer, pueden bajarlo de forma dramática”, dice Goldberg. Si todavía está alto, pregunta a tu médico acerca de las medidas relacionadas con el estilo de vida, o los medicamentos para reducirlo. Si está bajo, tu médico puede desear hacer pruebas para descartar otros problemas de salud.

Evita el ejercicio intenso

No hagas ejercicio intenso antes de una prueba de colesterol. Algunas investigaciones sugieren que el ejercicio extenuante entre 12 y 24 horas antes de la prueba podría elevar falsamente tu HDL.

Sé cauteloso cuando uses pruebas caseras

Analizar los niveles de colesterol en casa podría ser útil, especialmente si estás tomando un medicamento para bajar el colesterol.­ Pero no deberías necesitar hacerte la prueba con una frecuencia mayor que cada 6 meses, y si haces la prueba en tu casa, busca una que desglose el colesterol en LDL, HDL y triglicéridos.

Asegúrate de que tu médico esté al tanto de todos tus medicamentos

Los medicamentos tales como píldoras para el control natal, terapias de reemplazo hormonal, esteroides, y medicamentos para la presión arterial, como los betabloqueadores y los diuréticos, pueden elevar los niveles de colesterol y afectar los resultados de los análisis de colesterol.

“Por lo general no vamos a recomendarles a las personas que dejen esos medicamentos, ya que los necesitan, pero conocerlos nos ayudará a hacer una interpretación más exacta de los resultados”, dice Goldberg.

– Hallie Levine