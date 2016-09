Encuentran presunto asesino de su hijo el día de su cumpleaños

Yvette Cajigas se enteró por una amiga en Facebook de la captura del hombre que presuntamente cometió el crimen en 2014

Yvette Cajigas, una madre de Brooklyn, recibió un regalo muy especial por su cumpleaños. La Policía atrapó al presunto asesino de su hijo, al que llevaban buscando desde octubre de 2014.

Edwin Brugos, 57 años, fue detenido el sábado en una parada rutinaria de tráfico. Burgos hizo una maniobra ilegal, girando a la izquierda desde la calle 86 hacia la avenida Lexington. Fue entonces cuando oficiales lo detuvievon, lo identificaron y lo relacionaron con la muerte.

La víctima, Luciano Cajigas, de 28 años, recibió varios disparos en el pecho en una pelea por una mujer. El suceso ocurrió la madrugada del 2 de junio de 2013 en la calle 105, justo al lado del FDR Drive.

La madre se enteró por una amiga de Facebook que vio en internet la noticia de la captura del presunto asesino. Se lo dijo justo antes de su cumpleaños, el 11 de septiembre. “Recé por este día, y le pedí a mi hijo ángel que me diese una señal de que estaría conmigo en mi cumpleaños”, confesó Yvette con lágrimas en los ojos al Daily News en su casa en Bensonhurst.

Pese a que los policías todavía no la habían llamado en el momento de su entrevista con ese diario, la madre dijo estár agradecida con los oficiales por haberlo capturado. “Nos dio paz. Es un capítulo que podemos cerrar ahora”.

Cajigas explicó que no solo perdió a un hijo, si no también a su nieto. La madre del hijo de Luciano se lo llevó más o menos un año después del asesinato y no han sabido nada de ellos.

La madre está ahora lista para enfrentarse al asesino en los tribunales. “No tiene ni idea de cómo ha destrozado una familia. Me alegro de que no se salga con la suya. Se ha hecho justicia”.

Para el hermano de la víctima, Alex Rojas, esta justicia ha tardado demasiado en llegar. “Llevó tanto tiempo y estaba en el patio de atrás”, dijo Rojas refiriéndose al lugar donde el sospechoso fue capturado. “Recibió lo que merecía”.

Después de su arresto, Burgos fue trasladado al cuartel 23 y acusado de asesinato, homicidio y posesión criminal de un arma, según informó el NYPD.