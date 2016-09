Betty Monroe fue operada de emergencia

La propia actriz compartió en Twitter un par de fotografías en las que aparece en una cama de hospital

La actriz Betty Monroe compartió en Twitter un par de fotografías en las que aparece una cama de hospital, y horas después informó a sus seguidores que fue internada para someterse a una operación de la vesícula debido a dos piedras que se encontraban en ella.

Gracias por su apoyo.Me quitaron la vesícula y 2 piedras que habitaban en ella. Ya estoy mejor. pic.twitter.com/LfBDYfkPUV — Betty Monroe (@BMBettyMonroe) September 13, 2016

“Una piedra en el camino. Esto no me gusta. Tengo hambre. Ya que me quiten esa pin**e piedra”, expresó Monroe en la imagen donde se le ve con un rostro serio. En otra instantánea se aprecia que un enfermero le inyecta el brazo.

Este tipo de piquetes no me gustan… #Angel pic.twitter.com/qXtcl7agSw — Betty Monroe (@BMBettyMonroe) September 12, 2016

Monroe padecía algún problema con cálculos biliares, los cuales son depósitos duros que se forman dentro de la vesícula y pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf.

Por su parte, la también actriz Marjorie de Sousa, con quien compartió cuadro en la pasada telenovela “Sueño de amor”, le envió un mensaje de apoyo:

“Te mando toda la buena vibra todo saldrá bien y será rápido acá estaremos pendientes mi niña”, escribió la venezolana.