Otros audífonos que puedes usar en el nuevo iPhone 7 (que no son los Airpods)

Lo de hoy son los audífonos inalámbricos, pues Apple no es la única compañía que fabrica esta tecnología

Desde que Apple presentó oficialmente la séptima generación de iPhone la semana pasada, su producto estrella, las críticas y la controversia sobre la retirada del cable conector de audífonos se han intensificado.

Con la eliminación del llamado “mini jack” (la salida de audio tradicional de 3.5 mm), muchos se preguntaron cómo podrán escuchar música a través de los nuevos celulares de Apple.

Una de las respuestas es usando los AirPods, los nuevos audífonos totalmente inalámbricos de Apple que la firma acaba de sacar al mercado. Su precio: $159, según la web oficial de Apple. Pero, ¿serán estos los únicos audífonos compatibles con el iPhone 7? ¿Quedarán entonces obsoletos todos los demás?

Esas preguntas llevaron a la firma de una petición internacional en la que más de 200,000 usuarios le solicitaban a Apple que revocara su decisión alegando que podría generar toneladas de basura electrónica.

Sin embargo, tal afirmación no es del todo correcta. Te contamos cuáles son los otros audífonos (inalámbricos o no) que puedes usar con iPhone 7 y cómo hacer compatibles tus audífonos clásicos con los nuevos celulares inteligentes de Apple.

Opción 1: audífonos inalámbricos con conexión vía Bluetooth

Los AirPods de Apple son una novedad importante y vendrán con algunas funcionalidades adicionales, como la posibilidad de llamar a Siri (el asistente virtual de Apple), la sincronización automática con otros dispositivos o el emparejado en segundos.

Pero ni siquiera están en el mercado todavía; su lanzamiento está previsto para fines de octubre.

No obstante, no son los únicos audífonos inalámbricos del mercado compatibles con la gama 7 de iPhone.

La nueva línea de auriculares inalámbricos Beats, hoy una firma de Apple, cuenta con 12 horas de autonomía y es compatible con iPhone 7. Y se conectan al celular gracias a tecnología Bluetooth.

La compra de Beats fue la mayor transacción económica de la compañía californiana hasta la fecha, por lo que cobraría sentido la inversión de la empresa en tecnología inalámbrica a través de su marca especializada en productos de audio.

Lo que haría especial a los audífonos de Apple, además de las funcionalidades especiales, es el nuevo chip “W1”, el cual mantendría la alta calidad de audio, según afirma la empresa.

Pero si quieres utilizar unos audífonos inalámbricos que no sean de Apple, existen multitud de alternativas en el mercado.

De hecho, cualquier audífono que cuente con tecnología Bluetooth es compatible con el iPhone 7.

Los hay de todas las formas, prestaciones y colores. Por ejemplo, los QC35 de la firma estadounidense Bose, cuya batería puede durar hasta 20 horas, cuentan con cancelación de ruido.

Los RS120 de la alemana Sennheiser tienen un rango de escucha de hasta 10 metros. O los ZX330BT de la japonesa Sony reducen interferencias. Y estos son tan sólo algunos ejemplos.

Opción 2: EarPods con conector Lightning

La segunda estrategia de Apple para vender más audífonos que sus competidores fue seguir haciendo viable la conexión de audio a través de su puerto Lightning.

Y es que, pese a que tienen fama de que los cables se rompen con facilidad, son muchos los usuarios que compraron este tipo de audífonos y que, probablemente, quieren seguir poder utilizando en su nuevo iPhone.

En la página de Apple de Estados Unidos se puede leer la baja valoración de este producto por parte de los usuarios. quienes lo puntúan con 1.5 estrellas (de un máximo de 5).

Los EarPods de Apple comenzaron a comercializarse con la llegada de iPhone 5 y su precio es mucho menor que el de los Airpods: $29.

Opción 3: consigue un adaptador

Si no quieres pasarte al mundo inalámbrico y no tienes los EarPods que vende la compañía de la manzana, no te preocupes.

Apple lo confirmó: podrás utilizar tus audífonos clásicos en el nuevo celular de Apple; tan sólo tendrás que utilizar el adaptador pertinente.

Para muchos, explican los especialistas del blog de productos Apple Applesphera, se trata del “adaptador de la discordia” y hará las veces de “parche” para los usuarios que prefieran los cables.

El adaptador vendrá incorporado de serie en la caja del iPhone 7 y del iPhone 7 Plus. Si lo pierdes podrás comprar otro por $10, aunque tal vez te cueste más que tus audífonos tradicionales. Y puede que entonces prefieras prescindir de los cables.

Todo apunta, dicen los analistas, a que el futuro es inalámbrico. Samsung, Lenovo y otros gigantes tecnológicos también están comercializando audífonos sin cables.

“Si quieres calidad de audio, la conexión inalámbrica es la mejor”, le dice a la BBC Simon Lucas, editor de la revista especializada What Hi-fi. El único problema es la batería: cuanto mayor es el volumen de sonido, mayor es el consumo de energía.