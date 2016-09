Así es como Anahí y su esposo conectan con el bebé durante embarazo

La cantante de "Rumba" escribe un diario para documentar su etapa de embarazo

La cantante Anahí, que acaba de anunciar que está esperando su primer hijo junto a su marido, el gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, está aprovechando su embarazo para escribir un diario en el que documenta cada nueva experiencia que vive en estos días tan emocionantes, con la intención de que algún día su retoño pueda leerlo y conocer de primera mano cómo se sentía su famosa madre antes de su llegada al mundo.

“La verdad es que estoy muy metida en el tema, todo el tiempo estoy leyendo libros, haciendo respiraciones, yoga… todo viene bien. Le estoy escribiendo un diario super lindo donde todas las noches le pongo cómo me siento, qué está pasando en mi cabeza, en mi corazón. Esa paz está solamente en tu conexión con él, no te la da ningún libro, ni ningún curso, tú tienes que encontrar esa conexión con tu bebé y decir ‘todo está bien’ me estoy preparando para tu llegada fácil a este mundo y eso me lo repito todos los días”, cuenta la artista en el nuevo número de la revista Caras, para el que posa en portada presumiendo de su ya abultada tripita.

Por su parte, el marido de la excantante del grupo RBD ha adquirido la costumbre de hablarle a la barriga de Anahí, para contarle a su bebé lo emocionados que esperan su nacimiento.

“Estoy conociendo una cara de Manuel muy diferente. Siempre he sabido que tiene un corazón maravilloso, por algo me casé con él, pero creo que hasta él está sorprendido de lo tierno que está conmigo, de cómo le habla a mi pancita, siempre positivamente, lo que me parece muy lindo por su parte. Siempre le dice [al bebé] que ya lo estamos esperando, que lo amamos y eso a mí me llena de esperanzas y de ilusión“, revela la guapa intérprete.

A pesar de que el matrimonio -que pasó por el altar en abril de 2015- aún deberá esperar unos meses antes de poder verle la carita a su bebé, ya han elegido nombre para el pequeño, con el que continuarán la tradición de su familia paterna.

“Todo parece indicar que es un niño. Aunque el doctor nos comentó que los ultrasonidos pueden cambiar en la última revisión, nos dijo que es niño y estamos muy ilusionados. Se llamará Manuel, para seguir con la tradición familiar“, confiesa.