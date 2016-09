Andres García piensa en suicidarse

El actor sufre mucho por los dolores que una lesión le provocan

Después de que sufriera una lesión en la espalda, que lo tiene incapacitado, el actor Andrés García reveló en una entrevista que ha considerado el suicidio como una vía para terminar con todos los dolores que esta lesión le provoca:

“Ni el cáncer, ni las quimioterapias me habían provocado tantos dolores, queda la posibilidad de que quede caminando mal, torcido o con muchos dolores y de ser así buscaré en tomar una salida que me acomode y me voy al otro mundo”, dijo el actor para Despierta América.

“¿Usted sería capaz de quitarse la vida?”, le preguntó el periodista Jomari Goyso, a lo que García respondió , “Claro”.

Por otra parte, mostró el agradecimiento que le tiene al hijo de su ex pareja, ya que él ha sido quién se ha encargado de su salud.