Video: Itatí Cantoral soltó una grosería en el programa ‘Hoy’

La actriz no pudo contenerse de decir una leperada mientras recibía una descarga eléctrica en un concurso

Una vez más el programa “Hoy” es criticado por no censurar malas palabras por parte de sus invitados. En esta ocasión Itatí Cantoral participó en el ya famoso juego de la silla eléctrica, y al recibir un “castigo” por no contestar una pregunta en dicho juego, la actriz soltó una mala palabra que no fue censurada.

Itatí estuvo en el programa el viernes pasado y cuando recibió una descargar eléctrica, se le escapó la palabra “cabrón”, misma que ya no se alcanzó a censurar, y el programa podría recibir una sanción por ser horario familiar.

Cabe mencionar, que en ocasiones anteriores, Belinda y Galilea Montijo ya han pasado por una situación similar, al haber dicho groserías al aire.

Checa aquí el video: