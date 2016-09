Video: Atrapadón de Yasiel Puig salvó el hasta entonces juego perfecto de Rich Hill

El cubano se empleó a fondo para realizar un atrapadón de antología

El cubano Yasiel Puig hizo lo que Dave Roberts no quiso hacer la noche del sábado en el partido entre los Dodgers de Los Angeles y los Marlines de Miami: salvar el hasta entonces juego perfecto de su pitcher Rich Hill, y lo hizo con una atrapada en el séptimo inning que bien podría convertirse en la mejor de la temporada tras un batazo al fondo del central por parte del venezolano Martín Prado.

El jugadón sólo quedó en anécdota porque Hill no siguió en la lomita para concluir su labor y buscar el juego perfecto, ya que el manager Dave Roberts lo retiró del encuentro para poner al mando a Joe Blanton, quien más temprano que tarde recibió un hit de Jeff Francoeur.

Aun así, los Dodgers se llevaron el partido 5-0.