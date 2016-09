¡Lady Gaga estrenó su nuevo tema “Perfect Illusion”!

La siempre polémica Lady Gaga, dio a conocer el día de ayer su más reciente sencillo titulado “Perfect Illusion”.

Dicho tema se desprende de lo que será su nuevo material discográfico, el cual todavía no cuenta con un título ni fecha de lanzamiento, sin embargo, la cantante se mostró agradecida a través de su cuenta de Twitter por el apoyo de los productores Mark Ronson, Kevin Parker y Bloodpop.

My love and thanks to the brilliant gentlemen I made this record with @MarkRonson @tameimpala @bloodpop & Josh Homme pic.twitter.com/AvV0wQmkOw

— Lady Gaga (@ladygaga) September 9, 2016