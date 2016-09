Cristian Castro admite ser un mujeriego

El cantante mexicano dice disfrutar conquistar a las mujeres

El cantante Cristian Castro ha protagonizado diversos romances con varias mujeres, pero parece ser que a Cristian le gusta conocer a diferentes personas y vivir el amor de una manera muy particular, en una entrevista admitió que es un mujeriego por naturaleza, y él mismo da las razones de esto:

“Gozo del erotismo de la primera vez, del descubrimiento del desnudo de la otra persona, del beso, del roce, del toque, por nosotros los varones sería maravilloso tener una pareja diferente todos los días” , dijo en entrevista con Entravisión.

“Disfruto tanto la conquista, el beso, los labios, el sudor, el olor, las canciones de fondo, llevar a una mujer a un lugar donde no ha ido, llevarla por primera vez a que sienta, a que sintamos juntos” , agregó.

Además, dio a entender que nunca tiene suficiente de una mujer y va en busca de más:

“Soy un poco insaciable en el tema de la mujer, el enamoramiento y el principio del romance, uno quiere tener el elixir del principio que es tan fantástico, el erotismo de verla desnuda por primera vez, y se quiere repetir en múltiples ocasiones, los varones lo repetiríamos todos los días con alguien diferente” .

“Los cantantes sufrimos de soledad, vengo a sufrir, pagar el precio de la fama de no tener la chica que quiero y que no me quiere, es un precio que se paga por tanto viaje, a no dedicarles tanto tiempo y no te queda otro que fortalecer tu matrimonio con la música”, finalizó.