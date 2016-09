‘Chocolatito’ González hace más historia para el boxeo de Nicaragua

Con su triunfo del sábado, el mejor boxeador del mundo libra por libra supera al legendario Alexis Argüello con títulos en cuatro divisiones

Cuando se hable de los grandes boxeadores en la historia de Nicaragua, el nombre de Román González deberá aparecer en lo más alto. A sus 29 años de edad, el “Chocolatito” es una verdadera leyenda entre los grandes de su país.

Con su triunfo del sábado en el Forum de Los Ángeles sobre el mexicano Carlos Cuadras, González logró lo que ningún otro peleador nicaragüense: ganar títulos en cuatro distintas categorías, rebasando a su amado compatriota Alexis Argüello, quien en su admirable carrera obtuvo cinturones mundiales en tres divisiones.

“Siento un orgullo muy grande“, dijo González con lágrimas en el rostro después de su victoria sobre Cuadras, a quien le arrebató el cetro supermosca del CMB por decisión unánime con una puntuación de 117-111, 116-112 y 115-113 de parte de los jueces.

Dejar que la emoción embargara su corazón fue una especie de homenaje del “Chocolatito” a su querido amigo, su gran maestro, su venerado tutor.

“Alexis fue para mí como un segundo padre, alguien a quien siempre admiré y respeté”, le había dicho “Chocolatito” a este diario en una conversación previa a su pelea contra Cuadras.

Hasta su muerte en 2009, Argüello siempre estuvo presente en el desarrollo profesional y personal de González.

“Yo nunca seré mejor que Argüello”, dijo González con modestia. “Alexis es el maestro, yo simplemente soy su hijo”, apuntó el cuatro veces campeón.

Largo camino

Para llegar a la cima donde se encuentra, el “Chocolatito” ha tenido que sortear carencias y penurias, pero es por todas esas circunstancias que ahora disfruta mucho más el éxito que le acompaña.

“He tenido que hacer muchos sacrificios, demasiados”, dijo el nicaragüense con un dejo de tristeza en su voz y sin querer entrar en muchos detalles. “Todo lo que he tendido que pasar ha valido la pena, puedo decir que soy un bendecido de Dios por todo lo que ahora tengo”.

Por su rapidez de puños, por su gran resistencia, su defensa casi impenetrable, el “Chocolatito” es considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

Con sus demostraciones arriba del cuadrilátero ya se ha ganado el respeto y admiración de los fanáticos al deporte de los puños, pero lo que todavía no ha podido obtener es una remuneración económica acorde a su calidad.

Estar en las categorías mas ligeras del boxeo le ha impedido al nicaragüense hacerse de bolsas millonarias.

“Eso tiene que cambiar, eso va a cambiar”, aseguró González, quien mantiene una marca invicta de 46-0 con 38 nocauts. “Ya es hora de que me paguen lo que realmente valgo, no hay razón por la que no deba ganar mucho más por mis peleas”.

El triunfo del sábado sobre Cuadras abre la puerta para que el nicaragüense comience a recibir ofertas más atractivas para su próximo compromiso.

“Estoy para pelear contra quien sea, me tomaré un tiempo de descanso y después enfrentaré a quien sea”, advirtió.

A la par de un grande

‘Chocolatito ha ganado las coronas mundiales de peso paja, minimosca, mosca y ahora supermosca. Argüello obtuvo las de pluma, superpluma y ligero, pero dos veces cayó al buscar el de superligero.

Román González Estadística Alexis Argüello

46 Peleas 85

46 Triunfos 77

0 Derrotas 8

38 Nocauts 62

4 Títulos* 3

*En distintos pesos