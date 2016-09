Aislinn Derbez reveló qué le molesta de su matrimonio con Mauricio Ochmann

La hija de Eugenio Derbez se sinceró sobre algunas de las cosas que le incomodan de estar casada con guapo actor

A poco tiempo de haber contraído matrimonio con el actor Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez reveló algunos detalles que no le agradan sobre la personalidad de su esposo ahora que viven como una pareja casada.

“Es demasiado, honesto, recto y ordenado y yo no tanto, es lo que a veces me desespera de él, porque me regaña y me dice: ‘oye, tienes que ser más ordenada’”, comentó la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la hija de Eugenio Derbez afirmó a pesar de aquellas diferencias, ambos se encuentran felices de estar juntos y disfrutando de su amor a plenitud.

“Lo más difícil fue acoplarnos al inicio, pero ahorita estamos como peces en el agua, cada día mejor, nos llevamos mejor y nos peleamos menos”, finalizó.