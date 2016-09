A 15 años del 9/11 Obama dice “No dejaremos que nos dividan”

El presidente de Estados Unidos homenajeó desde el Pentágono a las víctimas y aseguró que los estadounidenses no se rinden ante el miedo

El presidente de EEUU, Barack Obama , habló en un acto en homenaje a las miles de víctimas que perdieron la vida en el ataque terrorista del 11 de septiembre, el último que encabezará antes del fin de su mandato en diciembre de este año.

Frente al Pentágono, una de las dependencias gubernamentales que fueron golpeadas por los terroristas de Al Qaeda, Obama recordó el valor de las fuerzas armadas, a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas ya todos aquellos que perdieron la vida hace 15 años.

“Sé que es un día difícil pero nunca olvidaremos las vidas que nos sacaron de una forma tan cruda”, advirtió el jefe de Estado quien además de recordar la cantidad de muertos contó que el más chico de ellos tenía apenas 3 años.

Obama no se olvidó de los valientes: “Honramos el coraje de los que se animaron a salvar las vidas de los que no conocieron. Y renovamos el amor y la fe que nos une como una familia americana. No hay nada que no podamos sobrellevar juntos”.

En su discurso, el presidente también hizo alusión al trabajo de las fuerzas especiales, los Navy Seals, que consiguieron terminar con la vida de Osama Ben Laden , cerebro de los ataques a las Torres Gemelas: “Gracias a su servicio extraordinario hicimos justicia, prevenimos ataques, salvamos vidas, protegimos a este país que amamos”.

Sin embargo, Obama también habló sobre el presente y los peligros que aún laten. Se refirió a los episodios violentos en Boston, San Bernandino, Orlando, y aseveró: “La amenaza evolucionó. Grupos como Estado Islámico y Al Qaeda saben que nunca podrán vencer a una nación tan grande, por eso nos ponen uno contra otros. Es importante que reafirmemos nuestro carácter como nación se todos los lugares del mundo, los colores, las religiones”.

“Nuestra diversidad no es una debilidad, es una de nuestras fuerzas”. Con esta frase terminó Obama su discurso y lo hizo a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, en las que el candidato Donald Trump busca, con un discurso duro y antiinmigrante, pelearle la Casa Blanca a la demócrata Hillary Clinton .