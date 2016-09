Zidane afirma que no negoció nada con Cristiano Ronaldo

El timonel merengue habló en conferencia de prensa acerca de los minutos de CR7 en su regreso y del funcionamiento general del grupo en la tercera jornada del futbol español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no pactó el tiempo que tenía que jugar el portugués Cristiano Ronaldo, en su regreso con gol ante Osasuna, y señaló que tras “sesenta días sin competición“, pensó en el calendario, con siete partidos en 21 días, para sustituirle.

“No he negociado nada con él. Está contento de estar con nosotros y lo que he hecho, como toda la gente, es disfrutar de verle en el campo. Muchos madridistas quieren a Cristiano y yo siempre le quiero conmigo. Hoy jugó una hora y el miércoles veremos cuánto va a jugar. Son sesenta días sin competición y ahora tenemos siete partidos en 21 días. Hay que estar atentos con eso”, manifestó.

“Espero que Cristiano marque muchos goles y siga ganando récords“, añadió cuando fue preguntado por el que tiene a tiro el portugués con 94 goles en Liga de Campeones, a solo seis de la centena. “Seguro que va a llegar a cien goles, tiene ese toque especial y cuando hay ocasión marca, crea peligro y está muy bien”.

“Hoy Cristiano marcó en los primeros minutos, luego el partido se puede complicar al perder un poco la concentración por el marcador, pero nuestro papel debe ser siempre mejorar cada partido“, añadió siendo crítico con los momentos en los que el Real Madrid encajó dos tantos al final del encuentro tras marcar cinco.

Zidane destacó el reparto de minutos entre muchos jugadores y las rotaciones con éxito que hizo en defensa. “Son muchos partidos los que nos esperan, tenemos una plantilla muy amplia, con jugadores importantes. El miércoles es otro partido y vamos a ver que hacer. Hay que intentar seguir con la buena racha, meter todo en cada partido y seguir ganando”.

El Real Madrid explotó su juego aéreo en tantos de cabeza de Sergio Ramos y Pepe, en acciones que premian, según Zizou, el trabajo de los entrenamientos. “Entrenamos el balón parado porque es importante en el fútbol y a veces pueden abrirte un partido. Tenemos jugadores que van bien de cabeza ofensiva y también defensivamente“.

“Lo que yo valoro es la victoria, los tres puntos que son importantes para nosotros, para seguir, y más con jugadores que tienen menos minutos que los demás”, indicó.

También destacó la ovación que la afición madridista dedicó a Luka Modric y el regreso de Karim Benzema. “Luka sabemos el jugador que es. No necesita mucha información, lo está haciendo bien, tiene experiencia y cuando tiene el balón es muy rápido. Estoy contento no sólo por el partido de hoy, si no por la labor que hace desde hace tiempo. Es merecido. Contento por él porque es un chico encantador”.

“Vi bien a Karim, además en una posición por detrás de Morata. Le vi con ritmo y contento con lo que ha hecho. El miércoles va a estar listo para jugar. Seguro que ya lo está para noventa minutos, luego veremos lo que decido. Cuando toca el balón siempre hace que ocurran cosas. Consigue crear peligro en cualquier posición. Estoy muy contento de como ha jugado”.

Por último, valoró el pulso en el lateral derecho de Danilo, que hoy jugó y marcó, y Dani Carvajal. “Es muy complicado hacer la alineación y a lo mejor es el sitio con Dani y Danilo donde los dos cuando juegan son fenomenales. Estoy contento con el partido de Danilo, es muy profesional, y que voy a decir de Carvajal que cumple cada vez que juega. Vamos a tener muchos partidos y a mejorar”.