Video: Atleta paralímpica mexicana Doramitzi González explota contra autoridades deportivas

A través de un video, la nadadora rompió en llanto y reclamó de forma airada a los responsables que provocaron su descalificación en los relevos 4x50

La nadadora paralímpica mexicana Doramitzi González explotó, rompió en llanto y a través de las redes sociales se lanzó contra las autoridades deportivas de México, tras quedar descalificada en el relevo 4×50 metros en Río 2016, porque los responsables de inscribir al equipo no llegaron a tiempo.

“Ahora estoy triste, enojada, impotente por la situación. El daño que se le ha hecho a México y a los integrantes de este relevo es irreversible, truncando sueños y años de preparación”, dijo la atleta originaria Michoacán, a través del video que compartió en su cuenta de Twitter.

“Me duele mucho, porque ellos no me van a dar lo que me tocaba; nosotros íbamos a pelear una medalla y no se vale que esto pase, porque entrenas tanto y te rompen tus sueños, solo por una estupidez”, arremetió González, quien tenía posibilidad de pelear por otra medalla en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.