Tres cosas que jamás debes decirle a una persona soltera

Tener una pareja a tu lado no es una obligación y eres tú y solamente tú quien debe elegir a la persona con quien compartirás lo más importante que tienes en tus manos: tu tiempo

Cuando estamos jóvenes, nos imaginamos y planeamos la vida de cierta manera. En mi caso, siempre pensé que me casaría antes de cumplir los 30 años y afortunadamente fue así, sin embargo, creo que hay cosas, como encontrar a la pareja ideal, que son imposibles de predecir.

En un grupo de amigas siempre habrá una casada, una con novio, una estudiando y otra soltera. Las situaciones son diferentes y no quiere decir que una sea más feliz que la otra, pero existe cierto tipo de presión social cuando pasan los años y una persona no encuentra pareja.

El otro día, me quedé con la boca abierta cuando pasé por una cafetería y sin quererlo, escuché la conversación entre varias mujeres. Una de ellas le preguntó a la otra, ¿no crees que deberías bajar tus expectativas? Se refería claramente a que la chica era muy exigente a la hora de encontrar una pareja.

Obviamente no quise opinar pero me quedé pensando en aquellos comentarios que hacemos, en muchas ocasiones sin mala intención, con los que terminamos incomodando a alguien más, especialmente cuando no están pidiendo nuestro consejo.

Aquí tres comentarios más comunes con los que puedes lastimar a alguien:

Eres muy exigente

Claro que debes ser muy exigente a la hora de escoger a la persona con quien, si las cosas marchan bien, podrías pasar el resto de tu vida. No permitas que nadie te diga que tan exigente o no debes ser. Al final del día, eres tu mejor que nadie quien sabe lo que quiere. Si alguien te dice eso, puedes ignorarlo o decirle amablemente, “gracias, pero tengo muy claro lo que quiero para mí.”

Deberías intentar buscar una pareja por internet

Esta es una decisión muy personal. Si alguien quiere intentar o no buscar una pareja utilizando un sitio de internet, debe ser cuando esta persona esté lista y no cuando sus amigas la obligan a crear un perfil y llenar un cuestionario de más de cien preguntas.

Si no cambias, te vas a quedar sola

Entre más pasan los años, los seres humanos creamos hábitos en nuestras vidas. Nos levantamos a cierta hora, nos gusta tal comida y no soportamos algunas cosas. Algunos son más abiertos que otros, pero no por eso debemos aceptar que alguien nos pida que cambiemos para que así podamos ser más atractivos.

Recuerda que tener una pareja a tu lado no es una obligación y que eres tú y solamente tú quien debe elegir a la persona con quien compartirás lo más importante que tienes en tus manos, tu tiempo.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa