Muere la enfermera de la foto del beso en Times Square

Greta Zimmer Friedman, que fue besada por un marinero en Times Square, en una de las fotografías más icónicas del siglo 20, murió el jueves en Virginia, a los 92 años.

JUST IN: Greta Zimmer Friedman, nurse in iconic Times Square sailor-kiss photo dead at 92 https://t.co/QtM9OAuGj7 pic.twitter.com/oNirqE8XL4

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 10, 2016