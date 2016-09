Hombre sobrevive después de parquear… fuera del piso 8 del garage

El Departamento de Bomberos de Austin respondió a una llamada relacionada con un vehículo que estaba colgando sobre el borde de un estacionamiento cerca de la Sexta Avenida y la calle Congreso, en Austin, Texas, este viernes.

En una foto publicada por el Departamento de Bomberos de Austin, el SUV es visto con daños en el techo y colgando al lado del garaje. Las autoridades dijeron que la camioneta era un Toyota 4Runner 2004 con un peso estimado de 5 mil libras.

Los funcionarios dijeron a CBS Austin, que el conductor pudo escapar de la camioneta sin lesiones y que sólo un callejón fue cerrado al tráfico. Los cables que se enredaron a una de las ruedas de la camioneta son los que impidieron que cayera, y también se observa que hay combustible goteando del vehículo.

Yes that is a car hanging out of a parking garage. Yes the person got out. Yes Austin is still weird. #ATX pic.twitter.com/iANubwp2WJ

— Alexis Davis (@yeahitslex) September 9, 2016