Auto sospechoso causa cierre temporal del aeropuerto de Miami

MIAMI.- Una parte del Aeropuerto Internacional de Miami fue cerrado hoy por unas horas debido a la presencia de un automóvil sospechoso a las afueras de una de sus terminales, informaron portavoces de la instalación aeroportuaria.

El vehículo fue hallado en el exterior de la terminal D, desde donde parten y llegan los vuelos de la aerolínea American Airlines, y motivó el despliegue de efectivos de la Policía del Condado Miami-Dade.

En un mensaje en la red social Twitter, portavoces del aeropuerto señalaron que los policías ordenaron la evacuación del área y el cierre por un par de horas de las vías de acceso a la terminal, lo que propició algunos retrasos en los vuelos y la recogida de equipajes.

La orden generó también atascos en las inmediaciones de la terminal y algunos viajeros optaron por seguir a pie su trayecto hacia el aeropuerto, según se puede observar en imágenes colgadas en redes sociales por algunos pasajeros.

La terminal reabrió sobre las 14.00 hora local (18.00 GMT), y prosiguió sus operaciones con normalidad luego de que los escuadrones especiales determinarán que el vehículo no representaba riesgo alguno.

