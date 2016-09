Alejandra Espinoza dice que ‘La Banda’ le dará guerra a Telemundo

"Nosotros queremos ayudar a todos estos niños a cumplir sus sueños"

Este domingo 11 de septiembre a las 8/7 PM Centro, la cadena Univision estrena la segunda temporada de ‘La Banda’, con nuevos jueces, Wisin y Mario Domm, que acompañarán a Laura Pausini, con la novedad de que también podrán participar chicas, y con el carisma y la belleza de Alejandra Espinoza como presentadora.

A horas del gran estreno, hablamos en exclusiva con Alejandra, quien nos aseguró que están listos para darle guerra a Telemundo, quien, como te contamos, el mismo día y a la misma hora presentan ‘Hasta Que Te Conocí’, la serie inspirada en la vida de Juan Gabriel.

Pregunta: ¿Qué va a tener de distinto esta segunda temporada de ‘La Banda’?

Alejandra Espinoza: Vamos a tener un poquito más la oportunidad de conocer a los participantes, de saber por qué están concursando… Al principio de cada una de las audiciones contarán sus sueños, sus ambiciones y también vamos a ver una interacción diferente en cuanto a los jueces. Los participantes tienen otro nivel, el año pasado por haber sido la primera edición ellos muchas cosas no sabían, después de haber visto el éxito que tienen CNCO, se vienen súper preparados, tanto los chicos como las chicas.

P: ¿Crees que el hecho de que ahora haya mujeres marcará una gran diferencia?

AE: Ya visualmente ves una gran diferencia, en grupo se ven increíbles, porque todos tienen estilos únicos, muy particulares, música diferente, el rango al que llega cada uno. Es mucho más dinámico.

P: El año pasado nos sorprendió Laura Pausini como jurado, ¿qué te sorprendió a ti de los nuevos: Mario Domm y Wisin?

AE: Si tú ves a Mario Domm, Wisin y a Laura aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, cuando los escuchas hablar, cómo se comunican, la química que tienen entre ellos es muy bonita. Laura fue de las que amarraron casi a la silla de ‘La Banda’ para que no se fuera, es súper espontánea.

Mario Domm es el juez más directo, no es grosero, pero a veces no nos gusta escuchar nuestros defectos, bueno él es el que te los dice, la cualidad más grande es el cómo te lo dice. Yo aprendo un montón, a mí me encanta escucharlos porque la manera en que motivan a los participantes, de cierta manera me motivan a mí también, y a los que quieren cumplir sueños y no saben todo.

Wisin es una personalidad que luchó muchísimo, que sabemos que viene de abajo, de luchar, de buscar esas oportunidades que los participantes están buscando en este momento, por ende la manera que él les habla a los participantes es bien bonita. Creo que los tres, definitivamente para mi gusto, es el grupo de jueces más bueno que yo he visto en un programa.

P: Telemundo estrena la serie de la vida de Juan Gabriel, ‘Hasta Que te Conocí’, a la misma hora que comienza ‘La Banda’, ¿están preparados para esta competencia fuerte?

AE: Estamos listos para dar guerra, nosotros entendemos que están dirigidos a dos mercados completamente distintos, y ¡a quién no le gusta la competencia!, a mí me gusta por eso estuve en ‘Nuestra Belleza Latina’, yo creo que el que no compite a lo mejor se queda en la mediocridad, yo creo que el producto que nosotros traemos es muy bueno, y que nosotros queremos ayudar a todos estos niños a cumplir sus sueños, llevarle a la audiencia un producto que sea para toda la familia, que se diviertan, que canten con nosotros, que sean jueces. Creo que la van a pasar bien, y estamos aquí para disfrutar, para llevarle al público algo lo hicimos con mucho cariño.

P: Ahora que hay hombres y mujeres, ¿ya estás vislumbrando romances?

AE: Son chamaquitos entre 14 y 23 años, a esa edad estamos todos que nos enamoramos, en plena pubertad. Yo ya los he visto echándose miraditas, obviamente todo muy profesional, son niños, son tan fuertes, elocuentes, pero estoy segura que van a haber romances y peleas por los chicos porque son todos lindísimos.