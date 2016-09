Video: primer día de práctica de Donovan en LA Galaxy y su encuentro con Gio

Un día después de anunciar su regreso a las canchas, tras casi un año de retiro, el delantero estadounidense Landon Donovan se integró este viernes a los entrenamientos con LA Galaxy, de cara a la actual temporada de la MLS.

Entre otras cosas, el “Capitán América” realizó algunos ejercicios de calentamiento y también toques con el esférico.

En las instalaciones del equipo angelino, Donovan se reencontró entre otros con el delantero mexicano Giovani Dos Santos, al que en algunas ocasiones llegó a enfrentar en los duelos a nivel de selecciones entre México y Estados Unidos.

Gio le dio un gran recibimiento al estadounidense, intercambiaron puntos de vista y hasta se dieron el tiempo de reir un rato, de acuerdo con las imágenes y videos publicados por el equipo de la MLS a través de su sitio web y redes sociales.

Lo cierto es que Donovan también se encontró con muchas sorpresas a su regreso este viernes a los entrenamientos en el StubHub Center, en Carson, California.

Back in the boots.@landondonovan returns to #LAGalaxy training. #LAvORL pic.twitter.com/ayPy0hSNOP

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 9 de septiembre de 2016