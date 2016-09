Video: Fox llega a Los Ángeles a ‘partirle’ la cara a Trump

“No me puedo callar en relación a este señor [Donald Trump] que cree que manejar un país tiene que ver con cómo manejar un negocio que quizás ni siquiera conozca”.

Tales palabras fueron parte del discurso que presentó el expresidente mexicano Vicente Fox frente a miembros del Young Presidents’ Organization en Los Ángeles, durante una visita a EEUU planteada para dejar en claro su postura sobre la actual campaña electoral y para motivar a votantes latinos a acudir a las urnas.

El jueves, durante su visita al YPO, enfatizó su sentir sobre el magnate republicano que, con su retórica antiinmigrante, busca llegar a suplir el cargo que Barack Obama abandonará en enero del año próximo.

“No puedo quedar callado al ver a este señor que pretende terminar con todo lo que ambos países hemos construido.

“¿Cómo va a proteger los trabajos de los americanos, construyendo una barda?”, dijo Fox, y a su vez animando a todo ciudadano estadounidense a salir a emitir su voto en noviembre.

El viernes, después de presentarse en el Show de Piolín en Los Ángeles, también para dialogar acerca de la campaña electoral, protagonizó un video que ahora está recorriendo las redes sociales: la paliza que le mete a la cara de Trump… bueno, una piñata de él.

El video fue compartido hace un par de horas por medio de Facebook y Twitter al son de “¡dale, dale, dale!”, del público, y con aplausos y carcajadas de los presentes cuando Fox por fin, a petición de su audiencia, agarrá a palazos la piñata.

Horas antes del acontecimiento, los siguientes mensajes fueron compartidos en Twitter:

Y, uno en inglés, para que Trump entienda:

After all of the offenses, Trump, you’d need to be born again to earn the Latin vote. So far, you don’t have it and don’t deserve it!

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 9, 2016