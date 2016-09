Video: El curioso gato rescatista de los Alpes suizos

Luego de un accidente, un turista húngaro encontró la salvación en el felino

Dos grandes mitos envuelven a los gatos. El primero, que tienen siete vidas. El segundo, que son egoístas. Esta historia va en contra del segundo y le agrega un detalle al primero: los felinos más domesticados del planeta pueden compartir sus vidas ayudando a los humanos.

El caso empezó a circular cuando un turista húngaro aventurero subió una historia a Reddit. Sc4s2cg, así es el usuario, contó que caminando por la zona de Bernese Oberland de los Aples de Suiza se esguinzó el tobillo y quien lo ayudó a llegar a salvo al pueblo fue un gato blanco y negro.

Así es Gimmelwald en Suiza, casa del gato. Foto: Shutterstock

Dolorido, encontró que el único camino que lo llevaba a su hostel estaba bloqueado. Justo ahí apareció el felino. Cuenta en el posteo: “estaba caminando por ahí, cuando me encontró haciendo una pausa para reincorporarme. Después empezó a caminar volviendo su mirada hacia mí para que lo siguiera. Me guió derecho al camino que terminaba en el valle”. Aseguró también que en el momento creía que iba a tener que pasar la noche en el frío de la montaña de no haber aparecido su amigo de cuatro patas.