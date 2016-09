Trump promete defender los valores cristianos “como nunca”

Grupo de activistas inmigrantes realiza protesta durante foro anual de valores conservadores

WASHINGTON.- Con la meta de afianzar el voto de los evangélicos, el aspirante presidencial republicano, Donald Trump, alzó una biblia y prometió este viernes que, si gana la presencia, defenderá lo valores cristianos “como nunca antes se ha visto”.

Trump acudió hoy a un hotel en Washington, donde miles de líderes y activistas conservadores hicieron su peregrinaje anual a la llamada “Cumbre de Votantes con Valores” (“Values Voter Summit”), cuando quedan 60 días para los comicios generales.

Desde que lanzó su campaña, Trump se han presentado como un novato en la política, y hoy afirmó que la clase política prácticamente ha “abandonado” a la comunidad de fe en Estados Unidos.

Por ello, recurriendo a su conocido uso de exageraciones, Trump prometió que, si gana la presidencia el próximo 8 de noviembre, acabará con esa cultura de “burlas” hacia los creyentes.

“En una Administración Trump, valoraremos, protegeremos, y defenderemos nuestra herencia cristiana como ustedes jamás han visto”, prometió Trump, casado por tercera vez.

Trump también prometió que anulará la llamada “Enmienda Johnson” de 1954 del código tributario, que prohíbe a las instituciones religiosas y demás grupos exentos de impuestos de dar respaldo a candidatos políticos.

“Todos los líderes religiosos deberían poder expresar libremente sus pensamientos y sentimientos sobre asuntos religiosos, y yo anularé la Enmienda Johnson si soy elegido presidente”, aseguró Trump.

“Si ellos quieren hablar del cristianismo, si quieren predicar, si quieren hablar de política, no pueden. Si quieren hacerlo, toman un riesgo tremendo de perder su estatus de exención de impuestos”, señaló.

Sólo que Trump se equivocó en la interpretación de esa enmienda porque, contrario a lo que él dijo, ésta no impide que los líderes religiosos prediquen o promuevan el cristianismo desde el púlpito -de hecho, es lo que han hecho siempre. La enmienda, además, permite que los religiosos expresen opiniones políticas, siempre que no lo hagan desde el púlpito.

También como guiño a los conservadores, Trump prometió que designará a jueces conservadores al Tribunal Supremo; protegerá la libertad de culto, y promoverá su plan para desembolsar $20,000 millones en fondos federales para que padres de familia opciones para mandar a sus hijos a colegios religiosos.

Una encuesta reciente de CNN/ORC indicó que, entre los evangélicos de raza blanca, Trump aventaja a su rival demócrata, Hillary Clinton, 79%-16%, y su aparición en el encuentro en Washington tuvo la meta de afianzar más ese apoyo.

La cumbre, que reunirá a “pesos pesados” del munco conservador, está a cargo desde hace once años por el grupo conservador “Family Research Council”, para promover la defensa del matrimonio tradicional, la libertad religiosa, lo “sagrado” de la vida, y un papel limitado del gobierno.

Activistas protestan “valores” de Trump

A pocos pasos de donde Trump realizaba su discurso, una decena de jóvenes inmigrantes de Connecticut, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, protagonizó una protesta en la entrada del hotel para denunciar que, a su juicio, los únicos valores del candidato presidencial son la deportación masiva y la división de familias.

Enfundados en camisetas color naranja, los activistas inmigrantes del grupo “United We Dream Action” desplegaron una manta en el vestíbulo del hotel con el mensaje “Trump = Always Racist” , mientras coreaban consignas como “Sin papeles, sin miedo”, y ““No Trump, No KKK, No racist USA”.

We went inside the Trump Tower this morning to expose Trump's racism & xenophobia in his own turf! #ThrowBackTrump pic.twitter.com/EYMmY24jD0 — United We Dream (@UNITEDWEDREAM) August 25, 2016

Trump ha sido blanco de críticas por no distanciarse de grupos supremacistas blancos y por su retórica incendiaria que, según grupos pro-inmigrantes, alienta la xenofobia en el país.

Posteriormente, el grupo se trasladó con la manta a otra parte del hotel para tratar de confrontar a Trump a la salida, pero agentes policiales y del Servicio Secreto les impidieron el paso.