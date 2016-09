Tompkinsville, el barrio más acuático de Staten Island

En este vecindario se encuentra Lyons Pool, una de las piscinas públicas más antiguas y mejor valoradas de Nueva York

Hay muchos motivos por los que Tompkinsville puede considerarse un barrio “pasado por agua”: su borde meridional se baña en las orillas de New York Bay, para llegar hasta allá, el transporte más popular es el barco (el Ferry de Staten Island) y cuenta con una de las piscinas más antiguas de todo Nueva York. Pero es que además, la historia avala esta cualidad acuática.

Tompkinsville, localizado al sur St. George, en la noreste de Staten Island, es conocido por ser una de las áreas a la que acudían los primeros europeos para reponer sus reservas de agua fresca, por lo que en tiempos coloniales era comúnmente llamado “Watering Place” o “Sitio del Agua”. El punto de abastecimiento se desarrolló hasta que en 1815 Daniel D. Tompkins –que dio nombre al barrio– estableció allí un asentamiento. Al año siguiente, el político americano construyó el puerto e inició el servicio de ferry a vapor entre Staten Island y Manhattan.

Centro neurálgico: La piscina

Muchos medios, y desde luego visitantes, consideran la piscina de Joseph H. Lyons, una de las mejores de Nueva York. Mientras que esta apreciación depende de los gustos de cada uno, hay datos objetivos que posicionan a esta piscina pública bien alto en el ranking de “buenos sitios donde sobrevivir gratis al calor neoyorquino”.

“Esta piscina tiene muchas cosas buenas, para mí es la mejor de todas. Para empezar, la gente que trabaja aquí es maravillosa, se portan muy bien con todo el mundo. Los vestuarios están bien limpios y a la hora de comer dan ‘lunches’ gratuitos que están buenos. Es tranquilo y yo no he visto nunca ningún problema”, contó Doris Méndez una vecina que lleva visitando la piscina desde que llegó a Staten Island con 5 años.

“Ahora vengo todos los días con mi hija, que tiene 10 años. Además, esto no es sólo para bañarse, también se hacen clases de natación y de fitness. Hay una sala aquí en que se hace zumba, yoga… lo único de lo que me puedo quejar es que está cerrada la piscina del ‘diving‘. Ya no se usa y está ahí abandonada. ¡Qué pena!”, continuó esta nuroyican, nacida en Manhattan, recién salida del agua.

Jimmy acudió a la piscina acompañado de la nieta de su esposa y la hija de la vecina, a las que cuida y enseña a nadar.

“La piscina es definitivamente un punto fuerte del barrio y atrae a mucha gente. Por la mañana es cuando se está mejor porque no hay tanto bañista, se está tranquilo y es más seguro para los niños. A las cuatro, que es cuando empieza el horario de tarde, vienen los del ‘summer camp’ y entonces se llena de niños”, explicaba este boricua de 52 años.

“La piscina, además, es muy buena para la espalda. Yo tengo fuertes dolores musculares y me la recomendaron en terapia. También me entretiene porque ahora no puedo moverme mucho… Son muchas cosas positivas, por eso gusta tanto a los vecinos, pero también a mucha gente que se desplaza sólo para darse un baño. Yo conozco a una familia que viene desde Port Richmond”, relató este vecino de Tompkinsville pero criado en Coney Island.

No todo está “pasado por agua”

Muchos conocen Tompkinsville como el escenario donde Eric Garner fue asesinado a manos de un agente de policía. Esta tragedia copó las primeras planas de los periódicos y puso al descubierto los graves problemas de seguridad que se vivían en el barrio.

Aunque muchos aseguran que la situación ha mejorado, Jimmy contaba cómo aún queda mucho trabajo por hacer.

“El barrio es bueno pero hay que tener cuidado por algunas zonas. En el parque de aquí al lado, donde pasó lo de Garner, hay mucho problema con las drogas así que es mejor evitarlo. Jersey Street también es caliente. Hay que tener cuidado”, contaba compungido.

“Pero bueno, tiene otras muchas cosas buenas, están construyendo hoteles y reparando muchos edificios. Dale un par de años y verás como empiezan a mudarse los ‘gringos’ por aquí. Además, las casas con vista al ‘waterfront’ están muy valoradas. También hay mucho comercio, varios ‘malls’ y tiendas para comprar comida”, contaba este vecino que lleva 23 en el barrio.

Entre los comercios del área, destaca una tienda que marca parte de la personalidad del barrio. La librería/cafetería “Every Thing Goes” está cerca de la piscina y es el sitio perfecto para tomar un café antes de la vuelta a casa. Se encuentra en el 208 de Bay Street.

Este comercio funciona desde 1983 y tiene también otro local que vende ropa y objetos de segunda mano.

El segundo establecimiento queda a pocas cuadras, en el 140 de Bay Street y venden ropa y bisutería usada pero en buenas condiciones, a precios muy bajos.

Excursión en barco

¿Y quien no disfruta de un agradable paseo en ferry con vistas a la Estatua de la Libertad?

Otra de las gracias de Staten Island es el viaje en barco desde Manhattan. El Ferry, que corre a cargo de la MTA, transporta una media de 77,000 personas al día y es uno de las atracciones turísticas más valoradas. Los viajeros se mezclan con ‘commuters’ en un trayecto con unas buenas vistas (y gratuitas) del skyline de la parte baja de Manhattan y la gran protagonista, La Estatua de la Libertad, que en lugar de bañarse en una piscina, lo hace en las aguas del Upper Bay.