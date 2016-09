Peleador boricua y su cábala a ritmo de reggaetón para ganar 18 peleas al hilo

EJimmie Rivera volverá a entrar al octágono al ritmo de Don Omar en el UFC 203

Los atletas que creen en cábalas afirman que cuando las cosas salen bien, las rutinas no se cambian.

Por eso, cuando el peleador del UFC de sangre puertorriqueña, Jimmie “El Terror” Rivera, suba mañana en la noche a enfrentar al peligroso veterano Urijah Faber durante el evento del UFC 203 en Cleveland, tendrá como canción de entrada el viejo éxito “Conteo” de Don Omar, la cual ha utilizado durante su racha de 18 triunfos consecutivos.

Rivera (19-1), que figura como el décimo tercer clasificado de las 135 libras en UFC, no ha perdido un combate en artes marciales mixtas desde una discutida decisión dividida a favor de Jason McLean durante su segunda pelea profesional en el 2009.

Desde entonces, Rivera entra al son de Don Omar a sus peleas y entre su racha victoriosa logró conquistar las correas de empresas regionales como Ring of Combat, King of the Cage y CFFC antes de recibir la llamada de UFC en el 2015.

Una vez en UFC, Rivera agregó a su rutina de entrada el uso de la bandera de Puerto Rico que le regaló su tío Daniel y que portó durante sus victorias sobre Marcus Brimage en Escocia, ante Pedro Munhoz en Brasil y frente a Iuri Alcántara en su natal Nueva Jersey el pasado 30 de enero.

Y ahora, en un duelo que pinta como la pelea más importante de su carrera ante el segundo clasificado Faber (33-9), Rivera no tiene intención alguna de alterar su rutina.

“La canción de Don Omar es la que siempre uso para mis entradas. He ganado usándola, así que no hay razón para cambiarla. Lo mismo con la bandera de Puerto Rico y con la presencia de mi tío, que va conmigo a todos mis combates”, confesó Rivera a Primera Hora.

La pelea entre Rivera y Faber será parte de la porción de pague-por-ver del evento, siendo la segunda en subir a las 10:30 p.m. luego del pleito femenino entre las contendientes de las 115 libras, la brasileña Jessica Andrade (14-5) y la escocesa Joanne Calderwood (11-1).

UFC 203 será estelarizado por el combate de campeonato peso completo entre el monarca Stipe Miocic (15-2) y el retador Alistair Overeem (41-14). Además, contará con el anticipado debut del ex luchador de WWE, CM Punk (0-0), ante Mickey Gall (2-0).

Bien preparado

Para su duelo con Faber, Rivera reclutó a varios de los mejores especialistas en lucha como el segundo clasificado de las 145 libras, Frankie Edgar, y el octavo clasificado de 145 libras, Dennis Bermúdez (también de sangre boricua), además de varios boxeadores profesionales.

“Frankie ya se ganó una vez a Faber y con Dennis entrené un poco durante el mes de julio. Ambos son más grandes que Faber y me ayudaron bastante en lo que refiere a evitar derribes, así que los visité a sus gimnasios ocasionalmente”, dijo Rivera, que entrena con el grupo Tiger Schulmann’s en Nueva York.

“Mi especialidad es en lucha, así que no debo tener tantos problemas con otro especialista en lucha como Faber. Sé lo que tengo que hacer. Lo primordial será mantener la pelea arriba, donde creo que tengo la ventaja. Los dos sabemos luchar, pero arriba creo que tengo mejor boxeo y mejor pegada. Tan pronto sienta mis manos va a querer irse al piso”.

Rivera ha noqueado a tres de sus pasado cinco rivales, y apuesta a que Faber no podrá lidiar con él en ese escenario.

“Para esta pelea recluté la ayuda de varios boxeadores más pesados para poder poner a prueba mi pegada y mis combinaciones. Estoy seguro que Faber tendrá problemas. Va a querer agarrarse tan pronto pueda y estamos preparados para eso también”, sentenció Rivera.