Líder de Al Qaeda marca el 9/11 con amenaza de ataques contra EEUU

Al-Zawahiri advierte a los estadounidenses de "miles" de ataques como el del 9/11

El líder de Al Qaeda apareció en un video en línea hoy, a unos días de conmemorarse 15 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, para calificarlos como una “bofetada” a EEUU y sus aliados, reporta ABC News.

“Marcamos en estos días el paso de casi 15 años desde las benditas invasiones a Washington, Nueva York y Pennsylvania”, dice Ayman al-Zawahiri en el video, según una traducción del Grupo de Inteligencia SITE.

COBERTURA ESPECIAL: ANIVERSARIO DEL 9/11

Al-Qaeda Leader Zawahiri Calls Muslims to Fight on 15th Anniversary of 9/11, Blacks to Enter Islam https://t.co/GgVkuu9DAg — SITE Intel Group (@siteintelgroup) September 9, 2016

Al Zawahiri amenaza más tarde de nuevo a EEUU, diciendo que “siempre y cuando sus crímenes sigan, los acontecimientos del 11 de septiembre se repetirán una y mil veces, si Allah lo permite.”

1) New vid by AQ leader #Zawahiri, “The Defiers of Injustice,” commemorates 15th anniversary of 9/11 pic.twitter.com/pW4JPj3yVy — Rita Katz (@Rita_Katz) September 9, 2016

El video es parte del empuje reciente de Al-Qaeda para seguir siendo relevante en un mundo en el que una organización terrorista rival, ISIS, atrae más atención y más reclutas, según el exasesor antiterrorista de la Casa Blanca, Richard Clarke.

On 9/11 Anniversary, Al-Qaeda Leader Al-Zawahiri Urges Mujahideen To Focus On Targeting U.S. https://t.co/c6Ys80dGcD pic.twitter.com/QDdaDUl61m — MEMRI (@MEMRIReports) September 9, 2016

“El hecho de que se está comunicando en el aniversario es un intento de él para recordar a todos que existe y es el jefe nominal de [Al Qaeda],” dijo Clarke, ahora un consultor de ABC News.

Clarke dijo que el video también indica que al-Zawahiri ha aprendido de los errores de seguridad de Osama bin Laden. A pesar de ser buscado por los EEUU desde finales de 1990 y de una recompensa de US$ 25 millones por información que conduzca a su captura, al-Zawahiri ha logrado eludir a las autoridades.