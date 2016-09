Las mujeres se descuelgan de la tecnología de la información

Es uno de los sectores mejor pagados y de mejor perspectiva de crecimiento

Si conoce a algún científico de la computación e información, desarrollador de software, gestor de sistemas informáticos o arquitecto de redes — algunas de las profesiones del sector del pujante sector de las Tecnología de la Información (IT en inglés)–, seguramente tendrá entre 25 y 44 años de edad, hay una alta probabilidad de que sea blanco, o quizá asiático. Y varón.

Este es el perfil más frecuente según el informe que ha elaborado la Oficina del Censo de este prometedor campo laboral.

Las mujeres, y las otras minorías, son difíciles de encontrar. Y en el caso de las féminas es particularmente llamativo porque según la Oficina del Censo, su presencia en el sector creció rápidamente desde los años setenta según iba aumentando el número de computadoras en empresas y hogares. Pero a partir de los noventa, la tendencia cambió y su papel en estos trabajos empezó a disminuir con fuerza.

“En las últimas cuatro décadas, el porcentaje de mujeres en IT ha estado consistentemente por debajo del resto de las ocupaciones. La proporción de mujeres en otros trabajos ha crecido lentamente con el tiempo, del 38% en 1970 hasta el 47% en 2014, pero en IT se ha reducido después de llegar al 31% en 1990. En 2014 las mujeres eran el 25% en el sector”, explica el Censo.

Para las mujeres no entrar en alguna de las 12 ocupaciones que contabiliza este sector en este momento es una pérdida de oportunidad significativa porque los salarios que se cobran son elevados, aunque siguen estando por debajo de los abonados a los hombres en esos puestos. En 2014, y según el Censo, el salario de los hombres en IT (en puestos que no implicaban gestión) rondaba los $80.895 mientras que el de las mujeres era unos $10,500 dólares menos.

La diferencia, con ser notable, es menor que en los años setenta. Además estos salarios, en general, han ido subiendo, a pesar de las crisis de las últimas décadas cuando las remuneraciones en otras industrias se ha reducido fuertemente para los hombres y ha mejorado solo marginalmente para las mujeres.

Mujer y latina en el sector, es incluso más singular porque aunque el 16% de todos los trabajadores son latinos, apenas el 7% de los trabajadores en IT lo son.

De los centros de formación salen menos mujeres que hombres, casi la mitad en grados de bachelor y master pero además el número se ha reducido sustancialmente desde la pasada década.

Jane Margolis y Alan Fisher, investigadora de la UCLA y ex decano de la escuela de computación de la Carnegie Mellon University respectivamente, publicaron un libro (Unlocking the Clubhouse) en 2001 en el que hablaban de cómo cuando en las casas empezaban a comprarse computadoras normalmente se quedaban en las habitaciones de los hijos y no las hijas o cómo las mujeres no se sentían a gusto en los salones de clases. Adicionalmente, parte de la popularidad de las computadoras, incluso antes del advenimiento de Internet, eran los juegos, que mayoritariamente estaban diseñados para interesar más a los varones que a las mujeres. Ellas fueron perdiendo interés.

En un artículo publicado por la Harvard Business Review por la fundadora del Center for Talent Innovation, Sylvia Ann Hewlett y Carolyn Buck, del mismo centro, se citaban como razones para la deserción la hostilidad en el trabajo dominado por el machismo, “el aislamiento que se siente cuando hay una sola mujer en el equipo”, los ritmos de trabajo y las actitudes que premian “comportamientos reconocidos en campos dominados por hombres”.

La primera “hombre del año”

No hay desinterés en un sector donde muchas mujeres han sido pioneras. En 1962 la Asociación de Gestión de Procesos de Datos eligió a la almirante Grace Murray Hopper, “hombre del año” en ciencias de la computación. Murray era una matemática y pionera en procesos de datos que según su obituario en The New York Times, fue una leyenda entre los científicos de la computación. Su trabajo fue básico en la codificación moderna y trabajó en el desarrollo del lenguaje Cobol.

Pero no fue la primera mujer que codificó para que una máquina leyera instrucciones. Ese honor lo tiene la británica Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron y la matemática Anne Isabella Millbanke quien en el s. XIX trabajó con Charles Babbage en la primera computadora llamada Analytical Engine. Ella fue la que creó los primeros algoritmos para “hablar” con la máquina. De hecho se la conoce como la primera programadora.

La escritora britanica de cuentos infantiles, Fiona Robinson, ha publicado un libro para niños sobre Ada, Las Ideas de Ada, que puede ser un buen comienzo para dar un modelo a seguir a muchas niñas que pueden interesarse por una profesión sin barreras ni para minorías ni para nadie.

En crecimiento

En 1970 menos de medio millón de personas trabajaban en IT, ahora son más de 4.6 millones. Según el Censo este sector va a crecer un 18% hasta 2022.