LA Galaxy recibe a Orlando City en el posible regreso de Landon Donovan, checa horario y canales

El hombre récord de la MLS y la selección de los Estados Unidos firmó con el Galaxy para jugar por el resto de la temporada y hay, aunque remotas, posibilidades de que Donovan juegue unos minutos

Los aficionados del Galaxy de Los Ángeles podrían ver a Landon Donovan una vez más sobre la cancha del StubHub Center cuando el equipo galáctico le haga los honores al Orlando City SC de Kaká.

El hombre récord de la MLS y la selección de los Estados Unidos firmó con el Galaxy para jugar por el resto de la temporada y hay, aunque remotas, posibilidades de que Donovan juegue unos minutos.

“Una posibilidad pequeña, pero no sabría eso… si me preguntas ahora mismo, diría que no, pero eso puede cambiar”, dijo Bruce Arena al ser cuestionado sobre el regreso de Donovan al campo de juego. “Tenemos que encontrarle a Landon un lugar donde pueda correr bien para tocar la pelota”.

El entrenador del Galaxy dijo que su cuerpo técnico le dijo que Donovan tuvo una muy buena semana de entrenamientos, por lo que llegaría con la condición física para jugar por lo menos algunos minutos si Bruce así lo dispone.

“Me importa demasiado el Galaxy y creo que puedo ayudar de una manera pequeña al equipo es su búsqueda del sexto campeonato de la MLS”, dijo Donovan al anunciar su regreso.

El delantero del Galaxy explicó que habló extensamente del tema con Arena y que entiende su nuevo rol en el equipo.

Gio vs. Kaká

El Galaxy, que viene de empatar 3-3 en su visita al Real Salt Lake, marcha tercero en la Conferencia Oeste con 44 puntos, y de la mano de su goleador Giovani dos Santos (12) buscará el triunfo ante el equipo de Orlando, que viene de golear de visitante al Impact de Montreal.

Tanto Kaká como Dos Santos vienen de marcar un par de goles en sus encuentros de media semana y se espera un gran duelo entre el brasileño y el mexicano.

Por su parte, el conjunto púrpura se encuentra la sexta posición, luchando en la Conferencia del Este por un boleto a los playoffs.

A romper los empates

El Galaxy saldrá a la cancha del StubHub motivado por el regreso de su hombre más emblemático y con el ojo puesto en conseguir una victoria y dejar atrás la racha de empates que sigue al equipo, que de 28 juegos en la temporada ha empatado la mitad.

No se lo pierda

LA Galaxy vs Orlando City SC

Hora: 4:00 p.m.

TV: Fox Deportes