Keylla Hernández de Wapa TV, sigue luchando contra el cáncer

Mira cómo manifiesta su fe en el siguiente video

A un año de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón, Keylla Hernández, a quien vemos todas las mañanas en el noticiero de Wapa Tv, sigue luchando contra la enfermedad que ahora se le presentó también en el hígado.

La querida periodista que conmovió a Puerto Rico y Estados Unidos cuando dio la noticia en vivo, publicó un blog en donde cuenta cómo se siente a un año de seguir peleando contra el cáncer, y explica que le encontró sentido a lo que está viviendo dando gracias de manera permanente.

Keylla compartió hace algunos meses, que en una de sus visitas mensuales a Tampa, Florida, para su tratamiento del cáncer en los pulmones, le dieron la noticia de que había aparecido también en el hígado.

“Uno viene con unas expectativas, pero no son siempre las que uno cree, es al tiempo de Dios. Así que me acaban de hacer una biopsia del hígado porque esos chicos andan por ahí creciendo un poquito más y para mantenerlos a la raya, hay que identificar si son una mutación genética para cambiar el tratamiento. Así que es posible que pronto comience con otra pastilla para atacarlo, no queremos que crezca más”, dijo Keylla Hernández a través de un Facebook Live.

Madre de dos hijos, la periodista dice que con el apoyo de su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo que la han apoyado en todo este proceso, confía que Dios le dará la felicidad de pronto estar sana.