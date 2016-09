Fotos: Los chihuahua viejos y enfermos que conquistan corazones en Instagram

Cuatro chihuahuas viejitos encontraron un hogar donde reciben mucho amor

Julie Docherty sí que tiene una gran pandilla: cuatro perros chihuahuas que son un verdadero encanto, cada uno, a su estilo.

Según Huffington Post, el amor de la residente de Los Ángeles por esta raza de perros inició hace cinco años, cuando adoptó a Sir MoMo, que en aquel momento tenía 11 años de edad.

“La vista de Mo no está muy bien, tampoco su audición”, dijo Docherty al citado medio. “Sin embargo, tiene el alma más amable y gentil”, agregó.

La mujer relató que desarrolló un vínculo con el perro durante la recuperación del mismo, tras ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó un ojo.

Estando al cuidado de Mo, se dio a la tarea de adoptar más perros mayorcitos. Desde entonces, Docherty adoptó a cuatro chihuahuas más del centro de rescate Tiny Loving Canines, en Ventura County, California.

Además de Momo, los otros integrantes de la familia son Choli Churro, Paloma Linda y Benito, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 16 años de edad (equivalente a desde 68 a 80 años en los humanos). Un quinto chihuahua, Lalo Flan, murió de cáncer tiempo atrás.

“Los perros disfrutan de pasar tiempo juntos, especialmente, en un lugar bajo el sol”, estableció la mujer. “Paloma y Benito son los más unidos. A Mo le gusta tener su propio espacio. Choli se acomoda cerca de cualquiera. Él especialmente, disfruta de atormentar a Benito”, describió la encargada de los perritos.

Docherty sostuvo que, como sus perros son mayores, padecen de diversas condiciones de salud, que incluyen problemas dentales, artritis y fallo cardiaco.

Sin embargo, la mujer sostuvo que tener perros de mayor edad tiene algunas ventajas; por ejemplo, son más calmados. “No hay hiperactividad, no mastican cosas y no necesitan largas caminatas. Con los perros mayores, nunca tienes que tomar siestas sola. Ellos duermen mucho. Y tienen una gran capacidad de amar con gratitud”, expuso la mujer.

Los ancianos perros se han convertido en estrellas en las redes sociales, gracias a la página de Instagram JemAndTheMisfits.