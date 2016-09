Facebook censuró esta foto histórica y las redes están enfurecidas con Zuckerberg

Con el hashtag #DearMark, los usuarios de las redes sociales manifiestan su inconformidad ante la censura ejercida por el producto de Mark Zuckerberg

Es una de una de las imágenes más impactantes y representativas de los estragos que causó la guerra de Vietnam. Desnuda y con la piel ardiendo, Kim Phuc, de 9 años, corría por la carretera, presa del dolor y con el rostro en llanto, luego de que un avión del ejército survietnamita bombardeara con napalm la población donde vivía.

Han pasado 44 años desde que el fotógrafo Nick Ut capturó esa imagen para la agencia estadounidense Associated Press, pero hoy sufre otro tipo de censuras.

“Cuando mi editor Carl Robinson vio la foto me dijo: ‘Nick, no podemos publicarla en Estados Unidos, por el desnudo‘”, le contó Ut a BBC Mundo en una entrevista hace unos años.

Finalmente, la imagen fue publicada, congelando para siempre el horror de la guerra de Vietnam y cambiando la percepción que mucha gente tenía sobre ella. Pero la censura ha vuelto ha prohibirla. Y esta vez en Facebook.

“Escucha Mark: esto es serio”

“Si encontráramos algo que fuera contra nuestros principios, tengan la seguridad de que tomaremos medidas para abordar el asunto“, dijo Mark Zuckerberg en mayo de este año.

Y así lo hizo.

La política editorial de Facebook no permite la publicación de personas completamente desnudas. Y, pese a todo, la famosa “niña de napalm” no podía ser una excepción.

El asunto salió a la luz gracias a la reacción del redactor jefe de uno de los principales periódicos en Noruega, Aftenposten, luego de que la red social obligara a uno de sus periodistas a retirar una publicación sobre “las siete fotos que cambiaron la historia de la guerra”, en la que se incluía la instantánea que disparó Ut.

Cuando el redactor se quejó sobre ello en Facebook, fue bloqueado. Así que Espen Egil Hansen respondió publicando una carta abierta en la portada de este viernes que está dando mucho de qué hablar.

Su carta comienza así:

Querido Mark Zuckerberg,

Te sigo en Facebook, pero tú no me conoces. Soy el jefe de redacción del periódico noruego Aftenposten. Te escribo esta carta para informarte de que no voy a cumplir con tu exigencia de eliminar la fotografía documental de la Guerra de Vietnam que tomó Nick Ut.

Ni ahora ni en el futuro.

Tras explicar cómo Facebook le había enviado un email para que suprimiera la imagen, y cómo tan sólo 24 horas después -“y antes que pudiera emitir mi respuesta”- Hansen asegura que la red social decidió borrar tanto el artículo como la imagen directamente.

Hansen dice sentirse “molesto, decepcionado e incluso asustado”:

Escucha, Mark, esto es serio. Primero creas normas que no distinguen entre pornografía infantil y famosas fotografías de guerra.

Y, después, pones en práctica esas normas sin dar espacio al buen criterio.

Finalmente, hasta censuras las críticas y la discusión sobre la decisión. Y castigas a quien se atreve a alzar la voz para criticarte.

[…]

Querido Mark, eres el editor más poderoso del mundo. Eres difícil de evitar, pero no queremos evitarte porque nos ofreces un gran canal para distribuir nuestro contenido.

Queremos llegar a ti con nuestra forma de hacer periodismo.

Pero tras los elogios, Hansen pasa a las críticas:

Estás restringiendo mi espacio para ejercer mi responsabilidad editorial.

Creo que estás abusando de tu poder y me cuesta creer que lo hayas pensado detenidamente.

“Querido Mark”

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Con la etiqueta #DearMark (“querido Mark”), los usuarios de Twitter compartieron sus impresiones (y sus críticas al respecto).

Pero Facebook defiende su postura: “Si bien reconocemos que esa fotografía es icónica, también es difícil hacer la distinción entre permitir la fotografías de un niño desnudo unas veces y otras no”, le contó al diario británico The Guardian un portavoz de la compañía.

El vocero de Facebook le explicó al periódico británico que “tratan de encontrar el equilibrio adecuado entre hacer posible para que la gente se exprese y que sea una experiencia segura y respetuosa hacia toda la comunidad”.

“Nuestras soluciones no siempre serán perfectas, pero seguiremos tratando de mejorar nuestras políticas y la forma en que las aplicamos”, concluyó. Sin embargo, tal vez en este caso la medida les está aportando más problemas que soluciones.

“Cualquier fotografía de personas mostrando sus genitales al completo o sus nalgas, o senos femeninos al descubierto, será eliminada”, estipula la polémica censura de Facebook.

Pero eso lo deciden unos algoritmos creados por la red social, la cual recientemente despidió al equipo humano que los gestionaba. Y los algoritmos parecen estar cometiendo fallos e incluso llegaron a publicar como “tendencia” una notica falsa.

“Somos una compañía tecnológica, no un medio de comunicación”, dijo Zuckerberg el mes pasado durante un evento en Roma (Italia).

“El mundo necesita agencias de noticias pero también plataformas tecnológicas como la nuestra. Y nos tomamos nuestro papel muy en serio”, agregó el fundador de la red social.