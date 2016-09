El muralista de Juanga en Los Ángeles

Pintor salvadoreño termina su tercer mural sobre Juan Gabriel en Los Ángeles

El pintor salvadoreño Héctor Ponce, que en los años 2000 y 2002 pintó en Los Ángeles sendos murales dedicados a Juan Gabriel, confía en que el retrato del cantautor mexicano recientemente fallecido que está a punto de terminar servirá de marco para que sus admiradores le honren y recuerden.

“Al faltar un ser querido la gente busca, como santuario, un lugar de él”, dijo Ponce mientras daba los últimos toques a la obra que adorna ya la fachada de la tienda “Mama Santa”, en North Hills, California.

“Entonces para conformidad de las personas que no pueden estar con la familia de él (Juan Gabriel), pues aquí vienen y le traen su veladora, sus florcitas, para sentirse bien”, sentenció el pintor.

Originario de Villa Delgado, El Salvador, este pintor que se inició haciendo rótulos comerciales emigró en 1977 a México y desde 1983 está radicado en Los Ángeles.

El mural más reciente

La muerte de Alberto Aguilera Valadez, conocido por el nombre artístico de Juan Gabriel, el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California, le hizo recordar a Ponce sus pasados trabajos artísticos sobre el cantante.

“Ahora que él falleció me dio la corazonada de volverlo a pintar por tercera vez y entonces andaba buscando yo una pared para pintarlo”, contó Ponce cuando su esposa recibió una llamada telefónica “para un trabajo”.

“Y por casualidad que cuando vengo con mama Santa, la dueña de la tienda, me dijo: Héctor, no sé lo que usted piense; pero lo he llamado para que me pinte a Juan Gabriel en la pared”, relató el pintor.

“¡No pues, si eso andaba buscando!, le dije, ¡Vayámos haciéndolo!”, dijo el artista de pinturas y brochas.

Ponce recordó que hace 16 años Jaime García, director de un club de admiradores de Juan Gabriel, le invitó a pintar un mural dedicado al “Divo de Juárez” en una pared sobre la calle Westlake a pocos pasos de la calle 7.

Aquella obra se tituló “La tierra que se nos fue”.

Dos años después el mismo club proveyó los materiales para crear el segundo mural del compositor en la esquina de las calles Western y Oakwood, titulado “Los Ángeles de Juan Gabriel”.

“La inspiración fueron los niños (a los) que ayudaba Juan Gabriel, a muchos apoyaba con gastos médicos o educación musical”, dijo Ponce, quien además ha pintado cuadros del cantante para varios de sus admiradores.

El centro de su tercer mural sobre Juan Gabriel es un retrato con sombrero, pero también hay otros elementos como “un par de angelitos” bajo el rótulo “Arriba Juárez” que hace referencia a Ciudad Juárez, la ciudad del norte de México donde vivió el cantante y donde hoy están sus cenizas siguiendo su voluntad.

Santa Hernández, originaria de la capital salvadoreña y dueña de la tienda donde Ponce está pintando, dijo que “es muy doloroso lo que ahora México y el mundo estamos viviendo con la muerte de un poeta”.

“De un hombre con amor, de un hombre que ha sabido llegar a los corazones para llorar, para reír, para amar, para desamar, todo lo tiene Juan Gabriel”, expresó Hernández, quien vive en Estados Unidos desde 1969.

“Yo siento como que se me ha muerto un hijo con la partida de Juan Gabriel”, aseveró.

Hernández proveyó los materiales y Ponce produce la obra de forma gratuita.

Dolor y recuerdo

María Franco, originaria de Guatemala, emigró a EEUU en 1983 y vive en North Hills en donde en su recorrido a la tienda observa el proceso de creación del mural.

“Nos dolió mucho cuando nos enteramos de la muerte de Juan Gabriel, por eso en nosotros hay luto”, dijo a Efe Franco.

“Pero al ver el mural todo mundo se siente feliz, porque vamos a tener algo de él aquí”, aseguró.

Alberto Aguilera Valadez, conocido por el nombre artístico de Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en el estado mexicano de Michoacán y murió de ataque cardíaco el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California.

“El Divo de Juárez” compuso alrededor de 1.800 canciones y grabó más de 30 álbumes de los cuales surgieron éxitos como: No tengo dinero, Querida, El Noa-Noa, Amor eterno.

Una de las últimas grabaciones del artista fue su versión en español de la canción “Have you Ever Seen the Rain” original del grupo “Creedence Clearwater Revival”, tema incluido en el disco homenaje “Quiero Creedence”.