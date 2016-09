Clinton buscar sacudir su imagen de “fría” ante los votantes

Para no ceder terreno a Donald Trump, la campaña de Clinton tiene el doble objetivo de "suavizar" la imagen de Clinton sin dejar de promover su plan de gobierno

WASHINGTON.– Tiene una ligera ventaja en las encuestas y, simultáneamente, una alta tasa de desaprobación, por lo que la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, intenta sacudir la percepción de “frialdad” ante los votantes.

En general, las encuestas le dan una leve ventaja frente a su rival republicano, Donald Trump, pero ambos registran una alta tasa de desaprobación.

Las encuestas demuestran que a la exsecretaria de Estado le cuesta conectar con los votantes, en particular con los votantes blancos de la clase trabajadora, y la persiguen problemas de percepción sobre su honestidad, transparencia y autenticidad.

En una encuesta reciente de CNN/ORC, por ejemplo, sólo un 42% de los votantes tiene una imagen favorable de Clinton.

“Creo que es muy importante que Clinton sea lo más abierta y honesta posible con los votantes. Eso le ha ayudado en el pasado y debería ayudarle bien de nuevo ahora, porque la gente se está cansando de la controversia sobre sus correos electrónicos”, dijo a este diario Alan Lichtman, profesor y analista político de American University.

“La gente en EEUU desea una alternativa a Donald Trump y soluciones claras a los problemas nacionales, y Hillary puede proveer ambas cosas”, argumentó.

La misma Clinton ha reconocido que muchos la ven como “fría” y “distante”, pero insiste en que es una percepción errada.

“No me veo como una persona fría o sin emociones. Tampoco me ven así mis amigos. Y tampoco mi familia. Pero si esa es la percepción que a veces creo, entonces no puedo culpar a la gente de que piense así”, dijo anoche Clinton, en este blog en la página web “Humans of New York”, que tiene más de 20 millones de seguidores en las redes sociales.

Plan de acción

A 60 días de las elecciones generales, la campaña ha tomado en cuenta las críticas y consejos de aliados, y ha ingeniado un plan para mostrar a los votantes más del “lado humano” de Clinton, su fe y sus valores.

If you've ever wondered what Hillary's like as a friend, you could ask Janelle. pic.twitter.com/t6egqFasOK — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 9, 2016

La campaña ha programado al menos tres eventos electorales en las próximas semanas, con discursos que expliquen sus valores fundamentales, centrados en la economía, el servicio nacional, y la defensa de las familias trabajadoras.

En un documento enviado hoy a los partidarios de la campaña “Hillary for America”, al que tuvo acceso este diario, el director de estrategias políticas estatales, Marlon Marshall, detalla el plan para incrementar el acercamiento con la base demócrata; una “campaña coordinada” para que los demócratas ganen en todos los niveles del gobierno, y la expansión del mapa a nuevos estados en juego.

“Hemos construido esta campaña coordinada sin precedente porque esta elección será más difícil de ganar que lo que muchos piensan. Las encuestas seguirán estrechándose, y nuestra operación para movilizar el voto hará la diferencia en muchos estados”, explica Marshall en el documento de cuatro páginas.

Según Marshall, más de diez millones de personas se han involucrado en la campaña coordinada en los 50 estados, y más de un millón se han inscrito como voluntarios.

Además de mejorar la imagen de Clinton, la campaña invertirá en más anuncios publicitarios parra movilizar el voto de los afroamericanos, latinos y demás miembros de una coalición similar a la que ayudó al presidente Barack Obama en sus campañas en 2008 y 2012.

Una fe viviente

Anoche, precisamente, Clinton ofreció un discurso ante la conferencia anual de la “Convención Nacional Bautista”, un grupo cristiano de mayoría afroamericana, en el que siguió atacando a Trump –aunque sin mencionarlo por nombre- pero habló extensa e íntimamente sobre su crianza y su fe.

Trump es un candidato “con una extensa trayectoria de discriminación racial en sus negocios… ni siquiera respeta a todos los estadounidenses, ¿Cómo es que puede servirles?”, dijo.

Por otra parte, Clinton, de fe metodista, recordó en particular la vez en que, de joven, el reverendo de su iglesia la llevó a escuchar un sermón del fallecido líder afroamericano de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., en un barrio marginado de Chicago (Illinois).

“Sus palabras, el poder de su ejemplo, me afectaron profundamente… gracias a mi familia y mi iglesia, yo abracé una fe de activismo social, una fe de ´arremangarse´” y tomar acción, explicó Clinton.

Su hija, Chelsea, se ha sumado a la tarea de “suavizar” la imagen de la candidata demórata, al tiempo que promueve su agenda de gobierno.

Ayer, durante un acto en Scranton (Pensilvania), un estado clave en la contienda, Chelsea señaló que el plan de Clinton busca fortalecer a las familias y mejorar el acceso a la educación.

“Mi madre se asegurará de que vivamos en la clase de país que queremos que crezcan nuestros niños. Hay mucho en juego en esta elección y se ganará con las conversaciones que ustedes realicen de aquí al 8 de noviembre”, dijo Chelsea.

“Los que hemos podido compartir con ella sabemos lo afable y atenta que siempre es con la gente. Hillary es más eficaz cuando muestra su lado personal y genuino…esa estrategia es consecuente con el mensaje de su campaña de que hay que construir puentes y no muros y estoy de acuerdo que es el mejor curso de acción para llegarle al corazón de los votantes”, dijo el estratega demócrata Federico de Jesús, Presidente de FDJ Solutions y exportavoz hispano de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

Por su parte, Geoffrey Skelley, analista de la Universidad de Virginia, señaló a este diario que es entendible que Clinton, que en agosto tuvo escasa cobertura mediática de sus eventos, ahora quiera enfocar la atención en otros temas que no sean los problemas de la Fundación Clinton o sus correos electrónicos.

“Ella ha tenido una relación muy combativa con la prensa y claramente es una persona muy reservada, por naturaleza… que muestre más de sí misma puede ser una buena movida para cambiar la narrativa de la campaña un poco. En gran medida, esta elección será sobre cuál de los candidatos es del gusto de todos, de entre dos individuos intensamente” impopulares, dijo.