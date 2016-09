Alejandro Felipe Flores: De ‘Frijolito’ a Juan Gabriel

"Nadie conoce toda su vida y todo lo que tuvo que pasar para ser Juan Gabriel"

Alejandro Felipe Flores conquistó el corazón de los latinos cuando le dio vida a ‘Frijolito’ en la telenovela de Telemundo ‘Amarte Así’ en el 2005, 11 años después regresa a Estados Unidos personificando a Juan Gabriel en su adolescencia en la serie ‘Hasta Que Te Conocí’.

Desde este domingo 11 de septiembre, a las 8/7 PM Centro, Telemundo comenzará a transmitir la serie inspirada en la vida de ‘El Divo De Juárez’ y que él mismo relató sin imaginar que un años después iba a fallecer.

En exclusiva, hablamos con Alejandro Felipe, quien nos cuenta qué sintió al personificar a Juanga, su regreso a Estados Unidos en la actuación, y de cómo le impactó la muerte del artistas más importante que ha dado México.

Pregunta: ¿Cómo te sentiste en la piel de Juan Gabriel?

Alejandro Felipe Flores: Para mí fue un mega honor haber interpretado a ‘El Divo de Juárez’, Juan Gabriel. Yo crecí con su música, mis padres lo escuchan, cuando me dijeron que tenía el papel, no lo podía creer.

P: ¿Cómo te preparaste para interpretarlo y no imitarlo?

AFF: Para poder interpretar a Juan Gabriel, que en mi etapa era Alberto Aguilera, tuve que prepararme muy bien, estuve mirando videos en Youtube, cómo se comportaba, cuáles eran sus frases… Para mí no fue complicado, pero sí fue un verdadero reto porque estaba interpretando al ídolo de muchas personas.

P: Todos sabemos de Juan Gabriel, pero pocos de Alberto Aguilera, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti de su vida al interpretarla?

AFF: Nadie conoce toda su vida y todo lo que tuvo que pasar para ser Juan Gabriel, yo lo que te puedo decir es que tuvo que pasar por muchas cosas malas, el abandono de su mamá, desde muy niño lo dejó en un internado en donde estuvo 9 años. Ella solo lo fue a ver dos veces, a mí me tocó interpretar a Juan Gabriel en su parte de adolescente, una etapa muy importante en su vida porque es cuando realmente él descubre que lo que quiere es cantar. Siento que tuvo que pasar por muchas cosas malas, y es bueno ver la serie para que sepan todo lo que tuvo que pasar para ser Juan Gabriel.

P: ¿Cómo te enteraste de la noticia de la muerte de Juan Gabriel?

AFF: Yo venía de grabar en un canal de Youtube, tenía una entrevista de la serie y me sentía muy emocionado. Cuando llego a mi casa me dice mi papá que Juan Gabriel había muerto, pues no me lo creí, porque muchas veces pasa y no es cierto. Prendí la tele y cuando vi las notas vi que era verdad, me impactó porque me metí mucho en el personaje y ver que murió era algo muy fuerte para mí, igual que para todas las personas porque era una figura internacional y el ídolo del muchos, se me salieron las lágrimas.

P: El estreno de ‘Hasta Que Te Conocí’ significa para ti un regreso a Estados Unidos, ¿cómo lo vives?

AFF: Me siento muy contento porque en el tiempo que estuve allá (Estados Unidos) haciendo novelas me encariñé muchísimo con todas las personas. Ahorita que regreso de nuevo estoy muy emocionado, y esperando que el apoyo que tuve antes lo siga teniendo, que la serie tenga mucho éxito y que sigan muchos proyectos nuevos para mí también.

‘HASTA QUE TE CONOCÍ’: