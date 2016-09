Alejandra Ávalos: “Yo nunca fui amiga de Juan Gabriel”

La cantante no ha dejado de hacer polémicas declaraciones desde que falleció el Divo de Juárez

En entrevista para el programa Ventaneando, Alejandra Ávalos confesó que nunca había tenido buena relación con el fallecido cantante Juan Gabriel e incluso relató algún altercado que vivió con él.

“Yo nunca fui amiga de Juan Gabriel, a mí nunca me dio una canción, yo hice mi carrera a base de mis propios éxitos”, fue lo que comentó la cantante.

Por otra parte, la cantante reveló que llegó a tener un trago amargo durante un encuentro que tuvo con “El Divo de Juárez” en su camerino.

“Fui a verlo en persona en un concierto, fue una situación muy rara, fui con el objetivo de lograr un tema inédito, pero lo que vi no me pareció y prefiero no hablar sobre eso, no fui la única que tuvo una situación difícil con él. Pero es mejor no decirlo, dejen que todos le lloremos”, finalizó.

