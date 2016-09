Hijo de Donald Trump dice que su padre podría deportar a prominente ‘DREAMer’

Trump Jr dice que la deportacion de la conocida dreamer Astrid Silva "sería posible" bajo la política migratoria de su padre. El senador demócrata Harry Reid, a quien Silva llama "abuelito", dice que estas declaraciones son "despreciables"

Donald Trump Jr, hijo del candidato presidencial republicano, asomó este jueves la posibilidad de que, de llegar a la presidencia del país, su padre puede buscar la deportación de “DREAMers” conocidos como Astrid Silva, quien habló en la convención nacional demócrata y es conocida por su activismo y apoyo a ese partido.

Aunque Trump no se enfocó en ella especialmente, un periodista televisivo lo conminó durante una entrevista a decir si la política de su padre contra los indocumentados incluiría la deportación de dreamers como Silva, de 28 años, quien creció en Nevada, uno de los estados claves para los demócratas.

“Creemos en la inmigración, pero tiene que hacerse bien, no se puede iniciar una relación basada en un fraude”, djjo Trump Jr. .”En su caso [Astrid Silva] va a ser diferente. Hay un montón de otros casos. Cuando miro a las ciudades santuario, cuando miro a las personas que están cometiendo delitos y que después los dejan libres porque en sus propios países no los quieren. Eso no funciona “.

Aunque dijo que el caso de Silva “va a ser diferente”, el periodista insistió con su pregunta: “¿Habría una posibilidad de que su padre trate de deportarla?”

“Si, es una posibilidad, sí. [La política de mi padre] ha sido esa.”, comentó.

Aunque hay millones de dreamers en los Estados Unidos, hay algunos de ellos que, como Silva, han estado involucrados en la vida pública y en el activismo. Trump ha dicho que “en su primer día” como presidente, eliminará las órdenes ejecutivas del Presidente Obama, entre las que se incluye la creación del primer DACA en 2012, aunque no ha especificado que deportará a estos jóvenes, que vinieron al país siendo niños junto con sus padres indocumentados.

Recientemente, Trump ha dicho que se enfocará en los “criminales”, aunque su énfasis sobre el tema varían dependiendo del día y la semana que corre.

He aquí el reporte donde Trump explica la postura de su padre respecto a la inmigración indocumentada y hace referencia a Silva, al ser preguntado.

Las palabras de Trump Jr. generaron una reacción de apoyo a Silva en las redes sociales. La congresista Dina Titus, de Nevada, que representa el distrito donde vive Silva, dijo que si Trump “sueña” con querer deportar a la dreamer, tendrá que “pasar por encima mío”.

If @DonaldJTrumpJr even dreams of deporting @Astrid_NV, he will have to go through me. pic.twitter.com/hYITdzOOnv — Dina Titus (@repdinatitus) September 9, 2016

La propia Astrid, quien se dio a conocer nacionalmente al dar un discurso en la Convención Nacional Demócrata el pasado agosto, respondió desafiante. “Gracias por el apoyo. Quizá la familia Trump no cree que tengo un lugar en este país, pero yo sé que ellos no deben estar en la Casa Blanca“.

Gracias for the support😭! The Trump family may not believe I belong in the USA but you & I know they don't belong in the White House #Voter — Astrid Silva (@Astrid_NV) September 9, 2016

Del lado demócrata, la reacción no tardó en llegar. El senador de Nevada Harry Reid, quien mantiene una relación de amistado con Silva desde hace algunos años, respondió indignado y exigió a la delegación de congresistas federales de Nevada a que condenen las declaraciones de Trump Jr. También se refirió a las declaraciones de Trump Jr. como “despreciables”.

Reid llamó a Silva “mi amiga” y dijo que Trump ” ha profesado admiración por dictadores como Vladimir Putin, ha ridiculizado a padres de veteranos Gold Star. El no sabe lo que es ser un verdadero estadounidense y estoy seguro de que él no podría aprobar el examen de ciudadanía si tuviera el coraje de tomarlo”.

Donald Trump Jr calls for my friend @Astrid_NV to be deported. Despicable. NV's elected officials must condemn this: https://t.co/VvIqnN09Lt — Senator Harry Reid (@SenatorReid) September 9, 2016

Más de 700,000 dreamers están protegidos de la deportación por la acción diferida DACA, creada por el Presidente Barack Obama en 2012 y diversas encuestas han revelado que la gran mayoría de los estadounidenses simpatiza con estos jóvenes y se opone a su deportación. Pero la campaña de Trump sigue apostando por la línea dura en inmigración para motivar a sus votantes.