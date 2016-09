Video: Los Padres de San Diego le regalaron una tabla de surf a ‘Big Papi’

Es dos veces más grande que el pelotero y tiene su imagen...

El gran pelotero dominicano David Ortiz sólo jugó cuatro partidos en Petco Park de San Diego, pero eso no fue impedimento para que la organización de los Padres le rindiera un merecido homenaje antes de su último juego en el recinto, la tarde del miércoles.

La ceremonia que contó con la presencia del ex cronista de los Medias Rojas, Don Orsillo culminó con un peculiar regalo al ‘Big Papi’, 10 veces All Star y poseedor de 534 jonrones: una tabla de surf con su imagen, más grande que él mismo.

Aquí el video.