USCIS asegura que ha reanudado procesamiento de renovación de DACA

Luego de resolver "problemas técnicos”que causaron demora y ansiedad para los beneficiarios

WASHINGTON.- La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) afirmó hoy que ha reanudado el procesamiento de la renovación de miles de permisos para los “DACAmentados”, tras resolver problemas técnicos”que causaron demora y ansiedad para los beneficiarios.

En los últimos días, en las redes sociales han cundido quejas de personas amparadas al programa de “acción diferida” de 2012, conocido como “DACA”, ante la demora en la entrega de la renovación de sus permisos de trabajo.

Consultada hoy por este diario, una fuente de la USCIS, que pidió el anonimato, quiso trasladar un mensaje de calma al asegurar que la agencia ya resolvió los “asuntos técnicos” que registró mientras modernizaba sus sistemas, que provocaron demoras en los casos de renovación de los permisos.

“Hemos reanudado el procesamiento de la renovación de estos permisos al resolver el problema”, subrayó la fuente.

La fecha de renovación de los permisos de DACA depende de cuándo se recibió el permiso original, pero las autoridades han recomendado solicitar la renovación al menos 150 días antes de que venza el documento.

USCIS advirtió de que si venció el permiso de trabajo antes de recibir una renovación, la persona amparada al DACA de 2012 “acumulará estancia ilegal”, a menos que fuese menor de 18 años cuando solicitó la renovación del permiso.

Mientras no reciba ese permiso de USCIS, “el individuo no está autorizado para trabajar” pero eso no lo pone en riesgo de ser “prioridad” para la deportación, según la fuente.

Para activistas que abogan por los “Dreamers”, entre ellos Gaby Pacheco, la urgencia de recibir el permiso no es por el temor a la deportación inmediata sino por la posiblidad real de que estas personas pierdan su empleo.

“La gente perderá sus empleos, y esto no solo es malo para los DACAmentados y las familias que sustentan, sino también para sus empleadores. Entre los DACAmentados hay maestros, secretarias, gerentes, y trabajadores en sitios de comida rápida y otros lugares”, señaló Pacheco en su cuenta en Facebook.

El pasado 10 de agosto, USCIS ya había advertido de las demoras en la renovación de los permisos de DACA, pero se comprometió a agilizar el procesamiento a la brevedad posible.

La oficina de procesamiento de USCIS en Nebraska, uno de cuatro centros de la agencia federal en todo el país, registró demoras de hasta seis meses por cada solicitud de renovación.

Pero el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), difundió una especie de “calculadora“, al pie de la página, para ayudar a los DACAmentados a calcular el tiempo que tomaría renovar sus permisos y cuándo presentar su solicitud de renovación para evitar problemas.