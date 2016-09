Trump dice que su estrategia para derrotar a ISIS “es un secreto”

Entre otras lindezas, Trump sigue sin explicar como va a derrotar a ISIS o al menos, por qué el público debería confiar en que tiene una remota idea de cómo enfrentar la amenaza de grupos extremistas islámicos.

Donald Trump volvió a sorprender -y no para bien- durante el foro sobre seguridad nacional realizado el miércoles por la noche por el canal NBC.

Los dos candidatos Donald Trump y Hillary Clinton respondieron preguntas sobre el tema de seguridad nacional, terrorismo, las fuerzas armadas, relaciones con líderes internacionales y su capacidad y preparación para ser el nuevo -o la nueva- comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país.

El foro, televisado el miércoles por la noche en una cadena televisiva nacional, fue lo más cercano a un debate entre ambos candidatos antes del primer debate en el que estarán frente a frente, aunque en este caso, cada uno fue entrevistado por separado, pero fue Trump el que se destacó por una serie de declaraciones controversiales durante el mismo, que hicieron poco para iluminar su preparación y sus planes para defender al país de cualquier amenaza a la seguridad nacional.

Ofrecemos aquí algunas de las respuestas más controvertidas que dió el magnate inmobiliario durante el evento.

1. Serias críticas al manejo del foro:

El evento recibió muchas críticas negativas, en parte porque fue muy corto, apenas 30 minutos por candidato, para un tema tan amplio e importante, permitiendo discusiones superficiales del asunto. Otra de las críticas fue que el periodista seleccionado, Matt Lauer, pareció ser mucho más incisivo y duro al interrogar a Hillary Clinton que en desafiar a Trump y exigirle detalles sobre su conocimiento de estos temas. Lauer pasó buena parte del tiempo con la ex secretaria de estado en la discusión sobre su manejo de emails de alta seguridad y al mismo tiempo, no respondió con hechos cuando Trump dijo mentiras probadas tales como “me opuse a la guerra en Irak”. Como si no hubiera videos y declaraciones para comprobar lo contrario.

2. Trump sobre cómo derrotará a ISIS: “es un secreto” y “preguntaré a los generales”.

El republicano ha dicho en el pasado que destruirá a ISIS sin problema cuando sea presidente, explicando que resguarda sus planes porque no quiere que los terroristas se enteren. Durante el foro, un miembro de la audiencia le pidió que se explicara y en esta ocasión, Trump dijo que “consultará a los mejores generales para que presenten un plan en 30 días”. ¿Tiene o no tiene un plan?, preguntó el periodista. “Si, tengo un plan, y tengo muchas posibilidad de ganar para hacer a América grande de nuevo, pero no quiero decirle al enemigo cuál es mi plan”.

3. Putin es mejor que Obama, es “mucho más lider”.

Putin ha dicho que Trump es un tipo brillante, y al parecer eso basta para que el republicano tenga la mejor buena voluntad hacia el presidente ruso, la que repitió anoche en el foro diciendo que este era “mucho mejor líder que Obama”. Lauer señaló que Putin anexó Crimea, invadió Ucrania, apoya a Assad, el presidente sirio que está masacrando a su gente y también apoya el extremismo de Irán. Trump dijo que Obama “ha hecho cosas peores” y que “si el me llama brillante, yo aceptaré el elogio.

4. Mintió de nuevo sobre su postura frente a la guerra de Irak

Uno de los momentos más criticados del evento fue al Trump repetir que se había opuesto al conflicto, cuando el presidente George W. Bush lo inició en la pasada década. “Yo siempre dije que no entraran, o que al menos, tomaran el petróleo”. Lauer no desafio la respuesta de Trump, a pesar de que hay videos que muestran su apoyo a la intervención.

5. ¿Papeles para indocumentados en las Fuerzas Armadas?

El republicano dijo que consideraría dar papeles a indocumentados que entren a las fuerzas armadas.A una pregunta del público, sobre si un indocumentado que entre en las fuerzas armadas debería recibir papeles, Trump contestó que posiblemente “lo consideraría una situación muy especial”. Los indocumentados hoy en día no pueden servir en las fuerzas armadas, a menos que tengan un estatus como DACA. Quizá el único punto positivo de lo expresado por el candidato.

6. Asalto sexual entre militares, la culpa la tiene la “cercanía”

Trump insiste en que la culpa de la alta incidencia de asaltos sexuales contra mujeres dentro de las fuerzas armadas es “poner a hombres y mujeres juntos”. “Mucha gente piensa que esto es así”, explicó Trump, aunque este razonamiento es rechazado por la mayoría de los expertos.

7. Habló pestes de los generales de los Estados Unidos

El magnate, cuya experiencia en temas de seguridad nacional es cero, argumentó que bajo el liderazgo de Obama y Clinton, los generales han sido “reducidos a basura”. Agregó que su desempeño en conflictos internacionales ha sido “vergonzoso”.