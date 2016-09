Nissan Rogue One: Una Historia de Star Wars, es el más reciente ejemplo de que a pesar de que las compañías automotrices cuentan con millones de seguidores en redes sociales y millones de clientes felices por todo el mundo, saben perfectamente…

Nissan Rogue One: Una Historia de Star Wars, es el más reciente ejemplo de que a pesar de que las compañías automotrices cuentan con millones de seguidores en redes sociales y millones de clientes felices por todo el mundo, saben perfectamente que la publicidad no es un gasto vano y que una buena campaña de marketing puede catapultar sus ventas hasta el cielo.

Ya lo hemos visto con Renault, que se ha convertido en la firma oficial que provee transporte de directores y estrellas de cine en algunos de los festivales más connotados de Europa.

Ya lo vimos también con Mazda, que hace algunos años mandó un modelo RX-8 a la pantalla grande para convertirlo en el auto de uso diario de Scott Summers (Cyclops) en una de las tantas entregas de los X-Men. ¿No lo recuerdas? Aquí tenemos el video:

Uno de los casos más recientes llegó de la mano de Jeep, cuando presentó su Renegade Dawn of Justice, una versión especial de color oscuro que es conducida por Bruce Wayne (Ben Affleck) al inicio de la cinta “Batman vs Superman, Dawn of Justice”.

Y bueno, cómo olvidar los estupendos modelos Audi que ha manejado Jason Statham en las tres entregas de “The Transporter”. Es un hecho comprobado que una aparición de este tipo se traduce en mayores ventas para las marcas, de tal forma que no importa cuánto les cueste que uno de sus autos aparezca en la pantalla grande, al final, será dinero bien invertido cuando cientos de fans invadan las agencias automotrices para comprar ese súper auto que vieron en la pantalla grande.

Nissan Rogue One: Una Historia de Star Wars

Continuando con el tema, Lucasfilm anunció hace un par de días que unirá fueras con Nissan y otras cuatro firmas: Duracell, Gillete, Verizon y General Mills, para el lanzamiento global de la campaña promocional de la película “Rogue One: Una Historia de Star Wars”, la nueva entrega de una de las sagas más prolíficas del cine que llegará a las salas de exhibición el próximo mes de diciembre.

“Estamos muy orgullosos de trabajar con este excelente grupo de socios promocionales para la película Rogue One. Esta es la primera de una serie de películas independientes de la saga de Star Wars, la cual representa una nueva era tanto para la franquicia, como para Lucasfilm”, dijo Lynwen Brenman, Gerente General de Lucasfilm. “Cada uno de los socios que se unirán a nosotros en esta emocionante aventura, han diseñado una campaña estelar que captura el espíritu y la emoción de Rogue One”.

De acuerdo con la información, Nissan diseñará, al igual que las demás marcas, campañas específicas a la medida de la película, cuyo objetivo será complementar el ritmo y tono de la campaña de mercadotecnia empleada para promocionar “Rogue One: Una Historia de Star Wars”.