Luis Tejada: “Hay que volver a fortalecer las leyes de vivienda”

El fundador de la organización Hermanas Mirabal dice que quiere estabilizar a la clase trabajadora

Vivienda, desplazamientos, rentas a pequeños negocios. Esa es la primera línea de argumentos del organizador comunitario Luis Tejada para presentarse a cubrir el asiento en el Senado de Albany que corresponde al distrito 31.

Este dominicano, que ha sido maestro y es el fundador de la Organización Comunitaria y Cultural Hermanas Mirabal, dice que quiere evitar que los inversionistas en bienes raíces debiliten más las leyes de la vivienda y que en ese sentido, su candidatura, no tiene ningún compromiso con ningún casero “solo con la comunidad”. Él quiere dedicar su esfuerzo no solo a la vivienda asequible sino también a las rentas de los espacios comerciales que están poniendo una fuerte presión a los pequeños negociantes de la zona.

Tejada, que es uno de los cuatro demócratas que se presenta en estas primarias del 13 de septiembre, ya trató de conseguir este asiento en el pasado sin éxito. “Pero este año hay una vacante en el Senado (la de Adriano Espaillat), el distrito es mayoritariamente hispano y tenemos una historia de trabajo con la comunidad, ahora no podemos permitir que alguien que no tenga esa conexión ni ese compomiso asuma la posición de senador. No podemos ceder los espacios simplemente porque no nos haya ido bien en una contienda”.

El candidato se queja de que ha faltado liderazgo político para responder a las necesidades de la comunidad y en ese sentido, y con relación a la vivienda, su planteamiento pasa por volver a fortalecer las leyes de protección de inquilinos y entre otras cosas volver a permitir que miembros de una familia como tíos y sobrinos tengan acceso a quedarse en una propiedad estabilizada. También quiere deshacerse del tope de subida a partir del cual un apartamento deja de tener renta estabilizada porque asegura que es un incentivo para subir los precios de los alquileres.

Una de sus mayores frustraciones es que las mejoras que se hacen en los edificios, como cambiar una caldera, supongan un aumento permanente de la renta y que los caseros hostiguen a los inquilinos para dejar los edificios y venderlos. “Hay edificios que pasan de mano en mano varias veces y los inquilinos deberían tener el derecho a la compra”.

La plataforma de este candidato se completa con acciones para mitigar el desempleo en la zona que es del doble que el del resto de la ciudad y la crisis de la educación. Tejada explica que hasta ahora hay una crisis de liderazgo porque no se han dado respuesta a esos problemas. Sus propuestas tienen como misión “dar estabilidad a la clase trabajadora”.

Rezonificación

Luis Tejada tiene tres palabras para decir lo que le parece la rezonificación de Inwood: “discriminatoria, abusiva e inhumana”. Cree que no se oferecen la cantidad de apartamentos asequibles que son necesarios y considera que si los inversionistas no tienen incentivos para construir para familias de bajos recursos el estado debe tener un papel mucho más relevante. “El estado se ha vendido al sector privado”.